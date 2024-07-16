Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты в США

Дональда Трампа спустя два дня после покушения на него выдвинули кандидатом в президенты США от республиканцев на партийном съезде, начавшемся в Милуоки (штат Висконсин) в понедельник, 15 июля. Теперь Трамп 18 июля должен официально согласиться со своим выдвижением и бросить вызов действующему президенту США Джо Байдену на выборах в ноябре.

Трамп выдвинул кандидата в вице-президенты

В день выдвижения Трамп объявил кандидатом в вице-президенты США сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. "На посту вице-президента Джей Ди продолжит бороться за нашу Конституцию, будет стоять на стороне наших войск и сделает все возможное, чтобы помочь мне сделать Америку великой", - написал Трамп на своей социальной платформе Truth.