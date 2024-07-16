Видео Глава береговой охраны объясняет, как проходил поиск пропавших в Балтийском море людей

"Из Калтене на остров Роню - 40 километров примерно. Но в море на водном мотоцикле... Погода может быстро измениться или случиться какая-то техническая проблема", - прокомментировал замысел отправиться в морское приключение Кристс Криклибс.

Об исчезновении двух мужчин первыми сообщили эстонские службы. Bezvēsts.lv выяснил, что у одного из мужчин возникла техническая проблема с транспортным средством, а второй мужчина пытался ему помочь.

Поисковые работы начала эстонская сторона. Подняли вертолет и обыскали окрестности. Вскоре был выслан и дежурный катер из Латвии.

"Мотоциклы были найдены очень оперативно. В ближайшие несколько часов.

К сожалению, людей возле этих мотоциклов не наблюдалось. Наша рекомендация - не бросать эти плавсредства - будь то матрас, лодка или водный мотоцикл.

Если бы они остались у водных мотоциклов, они были бы спасены в ближайшие часы", - сообщил начальник Службы береговой охраны.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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