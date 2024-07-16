Ср, 17.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Жара и грозы: синоптики о погоде в среду

rus.tvnet.lv/LETA
Обновлено 17 июля 2024, 07:28
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Гроза и дождь
Гроза и дождь Фото: Schutterstock.com

Среда, 17 июля, в Латвии будет теплой, местами пройдут дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня солнце будет чередоваться с облаками, местами, в основном на востоке страны, ожидается кратковременный дождь, возможны грозы.

Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, температура воздуха составит +24...+29 градусов, на западе Латвии - не выше +20...+24 градусов.

В столице ожидается переменная облачность, утром пройдет кратковременный дождь. Воздух днем прогреется до +25...+27 градусов.

Видео: Разрушения в Вецсаульской волости 11 июля

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх