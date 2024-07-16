Жара и грозы: синоптики о погоде в среду

Среда, 17 июля, в Латвии будет теплой, местами пройдут дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В течение дня солнце будет чередоваться с облаками, местами, в основном на востоке страны, ожидается кратковременный дождь, возможны грозы.
Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, температура воздуха составит +24...+29 градусов, на западе Латвии - не выше +20...+24 градусов.
В столице ожидается переменная облачность, утром пройдет кратковременный дождь. Воздух днем прогреется до +25...+27 градусов.
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