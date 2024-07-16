На границе начали разворачивать автомобили с белорусскими номерами

Со вторника, 16 июля, лицам на зарегистрированных в Беларуси легковых пассажирских автомобилях запрещено въезжать в Евросоюз через латвийско-белорусские и латвийско-российские погранично-пропускные пункты, и до 16 часов вторника обратно в Беларусь были направлены четыре легковых автомобиля, сообщили агентству LETA в Службе госдоходов (VID).
В VID подчеркивают, что въезд зарегистрированных в Беларуси автомобилей остановили также Эстония и Финляндия.
В свою очередь Министерство иностранных дел (МИД) отмечает, что для максимально эффективной реализации санкций ЕС против России и снижения шансов их обойти Латвия вместе с другими странами-членами ЕС в регионе выступает за согласование санкций против России и Беларуси.
Ранее Беларусь широко использовалась для обхода установленных против России санкций, помогая РФ продолжать ввоз находящихся под санкциями товаров. В обход санкций ЕС легковые автомобили из ЕС ввозились через Беларусь в Россию и вывозились из России в Европу.
Как уже сообщалось, с 00:01 вторника, 16 июля, лицам на зарегистрированных в Республике Беларусь транспортных средствах - пассажирских легковых автомобилях - запрещен въезд в Евросоюз через латвийско-белорусские и латвийско-российские пункты пропуска.
Этот запрет на въезд не распространяется на автомобили, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими миссиями, включая делегации, посольства и миссии в ходе их передвижения.
Другие лица, перемещающиеся на зарегистрированных в Беларуси автомобилях, не смогут въехать в ЕС, пересекая границу Латвийской Республики. Лицо, имеющее зарегистрированное в Беларуси транспортное средство, должно будет вернуться с пограничного пункта в страну, из которой оно намеревалось въехать в Латвию.
Если лицо отказывается выполнить указания таможенных органов, в том числе вернуться в Беларусь или Россию, таможенное законодательство может предусматривать конфискацию транспортного средства.
Лицам будет разрешено возвращаться из ЕС в Беларусь на легковых автомобилях, зарегистрированных в Беларуси, при условии, что они не декларируются как товары и используются только в качестве транспортного средства.
Последними изменениями в законодательстве также были расширены запреты на перевозки. Ранее любой автотранспортной компании, основанной в Беларуси, было запрещено осуществлять автоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. С 1 июля 2024 года запрет также распространяется на перевозку грузов по территории ЕС автотранспортными предприятиями с использованием прицепов или полуприцепов, зарегистрированных в Беларуси, в том числе когда эти прицепы или полуприцепы буксируются грузовыми автомобилями, зарегистрированными в других странах.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!