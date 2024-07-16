На границе начали разворачивать автомобили с белорусскими номерами

В VID подчеркивают, что въезд зарегистрированных в Беларуси автомобилей остановили также Эстония и Финляндия.

В свою очередь Министерство иностранных дел (МИД) отмечает, что для максимально эффективной реализации санкций ЕС против России и снижения шансов их обойти Латвия вместе с другими странами-членами ЕС в регионе выступает за согласование санкций против России и Беларуси.

Ранее Беларусь широко использовалась для обхода установленных против России санкций, помогая РФ продолжать ввоз находящихся под санкциями товаров. В обход санкций ЕС легковые автомобили из ЕС ввозились через Беларусь в Россию и вывозились из России в Европу.

Как уже сообщалось, с 00:01 вторника, 16 июля, лицам на зарегистрированных в Республике Беларусь транспортных средствах - пассажирских легковых автомобилях - запрещен въезд в Евросоюз через латвийско-белорусские и латвийско-российские пункты пропуска.

Этот запрет на въезд не распространяется на автомобили, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими миссиями, включая делегации, посольства и миссии в ходе их передвижения.