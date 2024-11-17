Ограничения движения в Риге на время праздников начнутся уже в воскресенье

В случае необходимости в воскресенье с 18:00 до окончания генеральной репетиции военного парада подразделений НВС и в понедельник с 13:30 до 15:00 движение транспортных средств, за исключением общественного транспорта, которое будет регулироваться в соответствии с обстоятельствами, будет закрыто на Каменном мосту, участке бульвара Узварас от улицы Валгума до Каменного моста, участке Набережной 11 ноября от Каменного моста до Железнодорожного моста и на участке улицы 13 января от бульвара Райня до Набережной 11 ноября.

В понедельник с 10:00 до 18:00 движение транспорта будет закрыто на набережной Генерала Радзиня в направлении улицы Краста; на участке улицы Краста и в направлении от улицы Езусбазницас до съезда с Островного моста в направлении к Южному мосту; на съезде с Островного моста в направлении от центра города к улице Краста; а также на участке набережной Генерала Радзиня от улицы Карля Миленбаха в направлении до Набережной 11 ноября.

С 13:30 до 15:00 понедельника будет закрыто движение на участке улицы Калькю от Набережной 11 ноября до Ратушной площади.

В понедельник с 7:00 и до окончания военного парада движение транспорта и пешеходов на дамбе AB будет закрыто.