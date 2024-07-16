Передача поговорила с женщиной, которая уже несколько недель живет в парке Гризинькалнс

Ведущим передачи после недолгой прогулки удалось найти 40-летнюю Ингриду. Журналисты заметили, что женщина живет в антисанитарных условиях.

В оборудованном Ингридой временном жилье видны несколько рюкзаков, обувь и одежда.

От помощи как передачи, так и стражей порядка женщина отказалась, ответив, что ждет возвращения своих родителей, чтобы вместе уехать в Литву.

"У меня все в порядке. Я неделю в парке. Отдыхаю. Жду своих родителей, которые вернутся из-за границы. Тогда поедем домой", - рассказала Ингрида, которая вместе со своими родителями ведет свободный образ жизни.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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