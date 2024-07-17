В Белгородской области закроют 14 населенных пунктов, граничащих с Украиной

Власти Белгородской области с 23 июля введут ограничения на въезд в 14 населенных пунктов, где "оперативная ситуация складывается крайне сложно", сообщил во вторник, 16 июля, губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Речь идет о селах и поселках, расположенных близ границы с Украиной в Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах, а также в Грайворонском и Шебекинском городских округах.

По словам Гладкова, на въездах в эти поселения установят контрольно-пропускные пункты, в которых будут дежурить силовики. Въезд общественного транспорта и такси туда будет запрещен, а жителям, которые захотят приехать, нужно будет подать заявку главам поселений или муниципалитетов. При этом впускать в населенные пункты будут только взрослых мужчин "по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты - бронежилете и каске - и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны", указал губернатор.