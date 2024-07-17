Йеменские повстанцы-хуситы в понедельник, 15 июля, атаковали два танкера с российскими грузами, сообщил в Facebook руководитель группы мониторинга Черноморского института стратегических исследований Украины и главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.
Танкер CHIOS LION перевозил 100 000 тонн сырой нефти из Туапсе в России.
В Красном море судно было атаковано и повреждено морскими дронами. Экипаж не пострадал. Сообщается о незначительном повреждении левой стороны корабля.
Еще один танкер с российским грузом, ставший целью хуситов - BENTLEY I. Судно вышло из порта Тамань, а конечным портом является Шанхай.
BENTLEY I был атакован тремя катерами, двумя небольшими лодками и одним морским дроном.
В сообщениях также упоминается удар противокорабельной баллистической ракетой. Последствия пока неизвестны.
Центральное командование США подтвердило нападение хуситов на корабли BENTLEY I и CHIOS LION.
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