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Йеменские повстанцы атаковали два танкера с российским грузом (5)

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Сторонники хуситов в Йемене
Сторонники хуситов в Йемене Фото: Osamah Yahya/ZUMA Wire/IMAGO

Йеменские повстанцы-хуситы в понедельник, 15 июля, атаковали два танкера с российскими грузами, сообщил в Facebook руководитель группы мониторинга Черноморского института стратегических исследований Украины и главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.

Танкер CHIOS LION перевозил 100 000 тонн сырой нефти из Туапсе в России.

В Красном море судно было атаковано и повреждено морскими дронами. Экипаж не пострадал. Сообщается о незначительном повреждении левой стороны корабля.

Еще один танкер с российским грузом, ставший целью хуситов - BENTLEY I. Судно вышло из порта Тамань, а конечным портом является Шанхай.

BENTLEY I был атакован тремя катерами, двумя небольшими лодками и одним морским дроном.

В сообщениях также упоминается удар противокорабельной баллистической ракетой. Последствия пока неизвестны.

Центральное командование США подтвердило нападение хуситов на корабли BENTLEY I и CHIOS LION.

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