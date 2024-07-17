Кемпинг Miķeļbāka несколько дней назад опубликовал в Facebook "натюрморт" с банкой огурцов и скомканными чеками вместе с призывом "забрать свой мусор", в котором упоминается имя клиентки. Публикация привлекла большое внимание. "Вы получили 70 евро и считаете ниже своего достоинства убрать?". "Кто убирает номер и забирает мусор домой?". "Аутентичная иллюстрация "гостеприимства" жителей Курземе". Публикация Miķeļbāka в соцсетях быстро обернулась против самих предпринимателей в сфере туризма.