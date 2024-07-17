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Фото Силиня встретилась с делегацией Конгресса США

rus.tvnet.lv/LETA
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Силиня встретилась с делегацией Конгресса США
Силиня встретилась с делегацией Конгресса США Фото: Jānis Škapars / TVNET

Премьер-министр Эвика Силиня сегодня, 17 июля, встретилась с делегацией Конгресса США во главе с конгрессменом Доном Бэконом.

Бэкон также является сопредседателем группы по сотрудничеству со странами Балтии в Конгрессе США. Во время встречи планировалось обсудить вопросы сотрудничества Латвии и США в сфере безопасности, обороны и экономики.

Встреча состоялась в 9:30 в Кабинете министров.

Галерея: Премьер-министр встретилась с делегацией Конгресса США

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