"Алла - деликатный человек": Вайкуле о Пугачевой, Моисееве и "Би-2"

В передаче RUS TVNET "В чем фишка?" латвийская певица Лайма Вайкуле подтвердила, что Алла Пугачева с семьей прилетела в Латвию и они уже не раз встречались.
Первая часть интервью с Лаймой Вайкуле в передаче "В чём фишка?":
"Мы любим проводить время здесь, на террасе", - с улыбкой заметила Лайма Вайкуле.
Она добавила, что с Аллой Пугачевой они общаются как друзья: "Поэтому и в этом году будут сюрпризы. Просто сюрприз, потому что мы не объявляем это, но будет сюрприз". Певица объяснила, что Примадонна...
Интервью с Лаймой Вайкуле смотрите в новом выпуске передачи "В чём фишка?".