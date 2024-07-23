"Алла - деликатный человек": Вайкуле о Пугачевой, Моисееве и "Би-2"

Первая часть интервью с Лаймой Вайкуле в передаче "В чём фишка?":

"Мы любим проводить время здесь, на террасе", - с улыбкой заметила Лайма Вайкуле.

Она добавила, что с Аллой Пугачевой они общаются как друзья: "Поэтому и в этом году будут сюрпризы. Просто сюрприз, потому что мы не объявляем это, но будет сюрприз". Певица объяснила, что Примадонна...

Интервью с Лаймой Вайкуле смотрите в новом выпуске передачи "В чём фишка?".

Напомним, 9-й год подряд именно в Юрмале проходит фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. В этом году он состоится с 26 по 28 июля. На сцене концертного зала "Дзинтари", кроме привычных уже артистов из Латвии и Украины, выступит победитель "Евровидения" этого года NEMO, который принес Швейцарии третью победу в истории. Фестиваль украсит также участие Андрея Макаревича, группы "Би-2", Макса Покровского, Николая Трубача и многих других. Билеты можно приобрести на сайте laimafestival.lv и в кассах Biļešu Serviss (bilesuserviss.lv).