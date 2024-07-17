Фото На востоке Латвии установят противотанковые ежи

"Противотанковые ежи в пути к восточной границе", - написал Ринкевич в публикации, поделившись фото.

Противотанковый еж (чешский еж) - простейшее противотанковое заграждение, объемный шестиконечный крест, устанавливаемый с целью замедлить продвижение танков по территории.

Как сообщал DW, Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз возвести оборонительные линии на границе с Россией и Беларусью. Строительство подобной линии может обойтись в 2,5 млрд евро.

Prettanku eži ceļā uz Austrumu robežu. pic.twitter.com/5sa55Re2f3 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 16, 2024

"Строительство системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с РФ и Беларусью ответит на острую необходимость защиты Евросоюза от военных и гибридных угроз", - сообщается в письме глав четырех государств. Письмо было адресовано председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Среди гибридных угроз со стороны РФ и Беларуси авторы письма выделили дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и провоцирование мигрантов из третьих стран на пересечение границ.

В письме также подчеркивается, что масштабы и стоимость проекта "требуют целенаправленных действий Евросоюза по поддержке как в политическом, так и в финансовом плане". Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства оборонительной линии вдоль 700-километровой границы Евросоюза с РФ и Беларусью примерно в 2,5 миллиарда евро, сообщает Reuters.

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