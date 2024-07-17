Несколько советов, что должен знать каждый грибник, отправляясь в лес

Советами, как обезопасить себя и своих близких во время лесных прогулок, в эфире "Домской площади" поделился основатель и руководитель волонтерской организации bezvests.lv Александр Фаминский.

Глава организации советует выбирать одежду ярких цветов, можно даже надеть спасательную жилетку, но только не зеленую, а оранжевую.

Мобильный телефон с собой - обязательное условие. "Понимание, где нам искать человека - это 99 процентов успеха. А точка, где был зафиксирован сигнал его мобильного телефона, сужает радиус поиска", - приводит портал слова Фаминского.

Кроме того, в случае, если у вас плохое здоровье и вы потерялись в лесу, не стоит уходить с места: "Часто, блуждая по окрестностям, человек заходит куда-нибудь далеко в чащу, и его там вообще невозможно найти".

Эксперт также советует снабдить пожилых людей, которые отправляются за грибами, GPS-маячками. Как отмечается, это актуально не только для грибников, но и для всех пожилых людей.

"Недавно звонит одна женщина: помогите найти пожилую маму, у нее деменция, она уже в четвертый раз потерялась. Спрашиваю ее: "А вы что-то сделали, подумали о каком-то решении, чтобы ее обезопасить?" - "Нет". Мне странно такое отношение. Помните, в 90-х, как только появились охранные сигнализации, сразу резко сократились квартирные и автомобильные кражи. Такая же "сигнализация" может быть и у вашего родственника", - дает рекомендацию Александр Фаминский.

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