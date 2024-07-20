В этом году производители черники радуются рекордному урожаю. Полные ягод кусты клонятся к земле как в Видземе, так и в Латгале. Нужно всего лишь взять ведра, корзины и коробки и отправиться в приключение по сбору.

Латвию охватила лихорадка сбора черники. Везде только и слышно, что обсуждают, куда лучше поехать, или делятся опытом. И в соцсетях производители черники призывают приезжать в гости и самим набирать полные корзины.

В этом году урожай не только обильный, но и очень ранний. Чтобы сбор ягод был более удачным, несколько рекомендаций.