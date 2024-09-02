"О математике я могу говорить с утра до вечера", - увлеченно начинает Эрнест Казакевич, который о науке чисел говорит так, что рот открывается даже у тех, у кого интерес к этому предмету закончился после удачного окончания школы. Благодаря своим выдающимся знаниям он обрел популярность на платформе TikTok, где созданные им видео смотрят десятки тысяч энтузиастов математики и простых школьников, которые отчаянно пытаются понять, как эти буквы складываются и что вообще такое комбинаторика.

Как часто бывает в соцсетях, первые видео Эрнеста в TikTok популярными не стали. И первую YouTube-трансляцию посмотрел всего один человек - близкий друг Эрнеста, который просто хотел его поддержать. "У меня тогда немного опустились руки - думал, что у меня ничего не получится", - рассказывает Эрнест, признавая в то же время, что первые видео были не особо качественными.

Однако быстро приближалась весна, которая несет будущим выпускникам начальных и средних школ огромную тревогу в связи с предстоящими экзаменами. Поэтому Эрнест вытащил свой козырь - он решил создать видео, на котором решает прошлогодний экзамен по математике, который сам сдал безупречно, получив все 100%.