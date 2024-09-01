Видео "Незабываемо". Дочь американского сенатора Келли обручилась в Юрмале

Майкл продолжил стоять, а подруга Клэр Тереза начала снимать этот момент на видео.

"Наконец я поняла, что происходит, несмотря на то, что подумала, что это просто шутка. Так было до момента, пока он не достал самый большой букет цветов, которые я видела в своей жизни. Именно тогда я все и поняла", - рассказала Клэр.

Она продолжила: "Я бросила сумку, обувь и куртку и побежала к нему. Я немного отключилась, но все было идеально. Я подбежала к нему, он стратегически поставил меня именно туда, где мне нужно было быть на снимке моей мечты".

Тайну тщательно хранили - Майкл всего за несколько дней до этого рассказал близким друзьям о своих планах.

И, несмотря на то, что это стало сюрпризом для Клэр, Майкл планировал помолвку несколько месяцев, заранее рассказав об этом отцу Клэр - сенатору Келли.

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