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Фото Хаматова предстала на Венецианском фестивале в платьях латвийских дизайнеров

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Актриса Чулпан Хаматова рассказала в своих социальных сетях, что для появления на фестивале в Венеции выбрала наряды от латвийских дизайнеров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Чулпан Хаматова (@chulpanofficial)

"Впервые в жизни я представляла картину в Венеции в качестве российско-латвийской актрисы. В платьях латвийских дизайнеров. Огромное им за это спасибо", - написала Чулпан в своем Instagram. 

Так, Хаматова вышла в свет в платьях от брендов Anna Led и Iveta Vecmane. Отметила актриса и дизайнеров аксессуаров - Viktorija Fomenko и Larisa Moločko. 

81-й Венецианский международный кинофестиваль начался 28 августа и будет проходить до 7 сентября 2024 года в Венеции, на острове Лидо. Фильм греческого режиссера Александроса Авранаса "Тихая жизнь" участвует не в основном конкурсе фестиваля, а в программе "Горизонты". Главные роли в нем исполнили российские актеры Чулпан Хаматова и Григорий Добрыгин.

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