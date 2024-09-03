Фото Хаматова предстала на Венецианском фестивале в платьях латвийских дизайнеров

"Впервые в жизни я представляла картину в Венеции в качестве российско-латвийской актрисы. В платьях латвийских дизайнеров. Огромное им за это спасибо", - написала Чулпан в своем Instagram.

Так, Хаматова вышла в свет в платьях от брендов Anna Led и Iveta Vecmane. Отметила актриса и дизайнеров аксессуаров - Viktorija Fomenko и Larisa Moločko.

81-й Венецианский международный кинофестиваль начался 28 августа и будет проходить до 7 сентября 2024 года в Венеции, на острове Лидо. Фильм греческого режиссера Александроса Авранаса "Тихая жизнь" участвует не в основном конкурсе фестиваля, а в программе "Горизонты". Главные роли в нем исполнили российские актеры Чулпан Хаматова и Григорий Добрыгин.

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