Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября: Марс станет деструктивным - как с этим справиться?

Скорпион

Звезды останутся не у дел, ведь их задача сейчас - помочь всем нам. Скорпионы не являются исключением. Эти люди получат мощнейший заряд сил, но из-за Марса он сильно просядет в среду. Это не должно глобально сказаться на продуктивности Скорпионов, но им лучше заранее составить план на неделю, чтобы не прокрастинировать и не рефлексировать лишний раз на тему того, чем и когда нужно заняться.

Стрелец

Для Стрельцов сейчас успех на работе может превалировать над любовными прорывами, но желание быть богаче и успешнее в любви не обязательно взаимоисключающие вещи. На этой неделе Стрельцы могут одержать важнейшие победы как на одном, так и на другом фронте. Главное в период деструктивного Марса постараться не принимать все слишком близко к сердцу.

Козерог

У Козерогов на любовном радаре могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки. Марс может начать ставить палки в колеса в амурной сфере, но умные и мудрые Козероги будут выбирать слова и правильно поступать в важных жизненных ситуациях. Главное - помнить, что фальшивые чувства хуже ненависти и любого зла. Если нужно сказать человеку, что к нему нет никакого тепла и любви, то лучше сделать это без зазрения совести.

Водолей

Водолеям нельзя думать, что судьба их чем-то обделила. Это главное правило сохранения удачи. Не стоит гневить судьбу и Бога. Водолеи, у которых имеются исключительно благие намерения, будут вознаграждены. Нужно помнить, что их взору сейчас доступно гораздо больше, чем представителям других знаков зодиака. Водолеи - первооткрыватели этой недели, а также амбассадоры приключений.

Рыбы

Рыбам сейчас лучше воздержаться от критики в адрес близких людей, друзей и коллег. Деструктивный Марс сделает так, что подобные слова спровоцируют мощнейшие конфликты. Также Рыбам не стоит делать то, что не входило в планы. Если выполнить эти два условия, то неделя должна быть продуктивной, веселой, светлой и полной удачи, причем во всех сферах без исключения.

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