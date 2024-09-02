Меркурий и Венера вновь сильны, причем в максимальной степени. Однако 4 сентября Марс станет деструктивным, предупреждают астрологи DailyHoro. Представителям всех знаков Зодиака удастся с этим справиться, но придется приложить некоторые усилия. Важно сохранять гармонию в доме, чтобы гармония была и в душе. Также нужно поменьше нервничать, мстить и желать кому-то зла.
Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября: Марс станет деструктивным - как с этим справиться?
Овен
Для Овнов начинается очень важный период, особенно для тех, кто пока находится один, но очень хочет это исправить. Звезды помогут Овнам найти свою половинку, повысят их обаяние и харизму. Это произойдет уже в первых числах месяца. Большой успех ожидает представителей профессий, связанных со сферой услуг. В эти семь дней можно смело тратить средства на путешествия, а также ходить по магазинам.
Телец
Единственное, что потребуется представителям этого знака - быть осторожнее в выборе партнера. Важно продолжать искать любовь, но с головой, с выдумкой. Что касается работы, то в этой сфере Тельцов тоже ждут успехи. Особенно стоит выделить представителей профессий, связанных с общением. Астрологи говорят, что со 2 по 8 сентября должны успешно пройти командировки. Не нужно бояться менять обстановку.
Близнецы
Близнецам стоит заняться чем-то полезным. Уже в первые дни недели важно выбросить весь лишний хлам, сделать генеральную уборку и перестановку мебели. Все это прекрасно скажется на настроении и удаче. Во второй половине недели можно ожидать небольшой спад энергии, но он не отразится негативно на успехах Близнецов. Это идеальное время для поисков любви.
Рак
Астрологи сейчас настоятельно рекомендуют Ракам не ввязываться в конфликты, особенно на работе. Нужно также спокойно реагировать на критику со стороны близких людей. Они не хотят причинить боль - им хочется дать эффективную обратную связь и помочь. Со 2 по 8 сентября нужно больше внимания уделять семье и родственникам. В целом необходимо остерегаться токсичных людей, врагов.
Лев
Удача будет рядом со Львами, но определенное внимание стоит уделить здоровью. Речь идет о правильном образе жизни. Людям этого знака на этой неделе понадобится соблюдать режим и быть предельно осторожными за рулем. Также астрологи советуют одеваться по погоде и не рисковать своим здоровьем, перегружая себя работой. Эксперты рекомендуют не прибегать к таким методам достижения целей, как обман, манипуляции.
Дева
Девам точно не стоит рассказывать никому о своих планах на будущее, о своих целях и амбициях. Эти люди станут одними из самых удачливых и счастливых. Можно не избегать дорогостоящих приобретений. На работе Дев будет ожидать большой успех, но только если они смогут посвятить всех себя делам. Лень и прокрастинация - самые страшные враги успеха в данный момент.
Весы
В амурной сфере у Весов все будет в полном порядке. Сейчас одиноким представителям этого знака предстоит встретить на своем пути интересного человека. Всем, кто уже в отношениях, астрологи рекомендуют как можно больше свободного времени проводить рядом со своей половинкой. Можно вместе отправляться в поездки, заниматься делами дома. Ограничений нет - все двери перед Весами открыты.
Скорпион
Звезды останутся не у дел, ведь их задача сейчас - помочь всем нам. Скорпионы не являются исключением. Эти люди получат мощнейший заряд сил, но из-за Марса он сильно просядет в среду. Это не должно глобально сказаться на продуктивности Скорпионов, но им лучше заранее составить план на неделю, чтобы не прокрастинировать и не рефлексировать лишний раз на тему того, чем и когда нужно заняться.
Стрелец
Для Стрельцов сейчас успех на работе может превалировать над любовными прорывами, но желание быть богаче и успешнее в любви не обязательно взаимоисключающие вещи. На этой неделе Стрельцы могут одержать важнейшие победы как на одном, так и на другом фронте. Главное в период деструктивного Марса постараться не принимать все слишком близко к сердцу.
Козерог
У Козерогов на любовном радаре могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки. Марс может начать ставить палки в колеса в амурной сфере, но умные и мудрые Козероги будут выбирать слова и правильно поступать в важных жизненных ситуациях. Главное - помнить, что фальшивые чувства хуже ненависти и любого зла. Если нужно сказать человеку, что к нему нет никакого тепла и любви, то лучше сделать это без зазрения совести.
Водолей
Водолеям нельзя думать, что судьба их чем-то обделила. Это главное правило сохранения удачи. Не стоит гневить судьбу и Бога. Водолеи, у которых имеются исключительно благие намерения, будут вознаграждены. Нужно помнить, что их взору сейчас доступно гораздо больше, чем представителям других знаков зодиака. Водолеи - первооткрыватели этой недели, а также амбассадоры приключений.
Рыбы
Рыбам сейчас лучше воздержаться от критики в адрес близких людей, друзей и коллег. Деструктивный Марс сделает так, что подобные слова спровоцируют мощнейшие конфликты. Также Рыбам не стоит делать то, что не входило в планы. Если выполнить эти два условия, то неделя должна быть продуктивной, веселой, светлой и полной удачи, причем во всех сферах без исключения.
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