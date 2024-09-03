Актриса Варвара Шмыкова везет в Ригу "Клуб разбитых сердец"

Как сообщают организаторы мероприятия, в главных ролях - актеры театра и кино Варвара Шмыкова и Никита Еленев.

"Размышления о сущности любви с обращением к современным и классическим произведениям художественной литературы и поэзии. Откровенный и честный разговор о любви между актерами и аудиторией, в котором каждый зритель сможет увидеть частичку себя. Варвара Шмыкова и Никита Еленев вместе с гостями "Клуба разбитых сердец" пройдут через радости и боли человеческих отношений, вдохновляясь великими текстами о любви. Возможно, именно в этот вечер удастся приблизиться к ответу на главный вопрос: что же такое любовь?

В спектакле звучат тексты Мишеля Уэльбека, Джеймса Джойса, Вероники Тушновой, Роберта Рождественского, Николая Заболотского, Ивана Бунина, Александра Островского, Веры Полозковой и других авторов", - отмечают организаторы.

Ограничение по возрасту - 16+, билеты на спектакль можно приобрести на ticketshop.lv.

Об актрисе Варваре Шмыковой

Варвара Шмыкова - российская актриса театра и кино, блогер. Наиболее известной стала ее роль в сериале 2019 года "Чики". В 2022 году Варвара вышла замуж второй раз, а 11 июня 2023 года в Аргентине родила сына. Актриса осудила полномасштабное военное вторжение РФ в Украину и в настоящее время проживает в Германии с супругом и детьми.

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