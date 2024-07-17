Задержан еще один наркоторговец, продававший подросткам особо опасный наркотик

Сегодня утром, в 8:05, сотрудники 4-го бюро управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции, продолжая целенаправленную работу в сфере борьбы с реализацией наркотических и психотропных веществ, задержали некоего мужчину 1975 г. р. в момент преступления - когда он продавал особо опасное психотропное вещество молодому человеку 2008 г. р. Это вещество - смесь метонитазена, изотонитазена и протонитазена. Указанное вещество было изъято как у задержанного мужчины, так и у молодого человека, который еще не успел приступить к употреблению приобретенного вещества.

Фото: Valsts policija

По имеющейся в распоряжении Госполиции первоначальной информации, упомянутый мужчина занимался реализацией наркотических, психотропных веществ непосредственно несовершеннолетним лицам в Риге, в окрестностях Привокзальной площади и в Пурвциемсе.

По факту произошедшего начат уголовный процесс. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой и пробационным надзором на срок до трех лет.

Стоит отметить, что мужчина ранее уже неоднократно попадал в поле зрения полиции и был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, а также за различные имущественные преступления.

Фото: Valsts policija

Завтра, 18 июля, к подозреваемому лицу применят меру пресечения. Сторона обвинения просит арестовать подозреваемого.

Госполиция и в дальнейшем будет вести целенаправленную и систематическую работу по борьбе с преступлениями, связанными с реализацией наркотических, психотропных веществ, в том числе несовершеннолетним лицам.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

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