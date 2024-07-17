Видео "Это бардак". Дума уже четвертый год не позволяет рижанам использовать сараи для дров

По словам жительницы Айны, интерес к возвращению сараев не проявляет и хозяйка дома. Жильцы тащат топливо внутрь дома, но конструкции здания для этого не предусмотрены.

Член правления компании по управлении домами Otto Инара Граудиня подчеркивает, что для получения инвентаризационного дела нужно ждать сотрудников Государственной земельной службы, которые проведут дело о приеме. Стоять в очереди надо год.

В Рижской думе рассказали, что строителю поручили привести в порядок документы. Бюрократические препятствия запрещают передавать ключи от сараев владелице территории, пока не подписан акт приема-передачи.

Представитель департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Андрей Уртанс говорит, что сейчас строитель говорит, что проводимые земельной службой замеры состоятся в ближайшее время и в ближайшие недели вопрос должен быть решен.

Видео: сюжет Bez tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!