Видео Сильнейший пожар в торговом центре Китая: погибли 16 человек

Спасательная операция была завершена в четверг в 3 часа ночи, сообщили местные пожарные и спасательные службы, которые цитирует новостное агентство "Синьхуа".

A fire broke out in a department store at about 6 pm on Wednesday in Zigong, SW.China's Sichuan Province. As of 8:20 pm, 30 trapped people had been rescued by firefighters. The latest reports said 6 people were killed due to the fire. pic.twitter.com/vxv8oM8J7O — Global Times (@globaltimesnews) July 17, 2024

Пожар начался в среду вечером в нижней части 14-этажного здания торгового центра в городе Чжигун, провинция Сычуань.

Из комплекса было спасено около 30 человек.

В Китае пожары - частое явление из-за низких стандартов безопасности и слабого контроля за их соблюдением. В январе десятки людей погибли в результате пожара, вспыхнувшего в магазине в Синине.

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