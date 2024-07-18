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Видео Сильнейший пожар в торговом центре Китая: погибли 16 человек

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Пожар в китайском торговом центре
Пожар в китайском торговом центре Фото: Reuters/ScanPix

На юго-востоке Китая в среду в торговом центре произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, сообщают в четверг китайские СМИ.

Спасательная операция была завершена в четверг в 3 часа ночи, сообщили местные пожарные и спасательные службы, которые цитирует новостное агентство "Синьхуа".

Пожар начался в среду вечером в нижней части 14-этажного здания торгового центра в городе Чжигун, провинция Сычуань.

Из комплекса было спасено около 30 человек.

В Китае пожары - частое явление из-за низких стандартов безопасности и слабого контроля за их соблюдением. В январе десятки людей погибли в результате пожара, вспыхнувшего в магазине в Синине.

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