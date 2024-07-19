Липину интересно Почему российское ТВ нужно запрещать, а TikTok - нет?

В TikTok распространяется прокремлевская пропаганда, причем именно в формате коротких видео она особенно эффективна. В результате все больше жителей Латвии начинают поддерживать Россию в войне с Украиной или по крайней мере сомневаться в том, что именно Россия является страной-агрессором.

И хоть в инициативе это не упоминается, но аналогия напрашивается сама собой - в Латвии запрещены все российские телеканалы (кроме "Дождя", но и он российский уже, скорее, исторически). Как раз в рамках борьбы с пропагандой. Так почему бы и еще один способ распространения не обрубить?