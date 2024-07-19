Липину интересно Почему российское ТВ нужно запрещать, а TikTok - нет?

В Латвии стали собирать подписи за запрет TikTok. Вокруг этого началась очень интересная дискуссия на знакомые темы: цензура, свобода слова, пропаганда. С одной стороны, российские телеканалы у нас же запрещены. Да и "оплот демократии" - США - стремится к запрету китайской соцсети. А с другой - в чем принципиальное отличие TikTok от других соцсетей? Стоит ли нам запрещать вслед за ним YouTube, Instagram, Facebook? Давайте разбираться.
В TikTok распространяется прокремлевская пропаганда, причем именно в формате коротких видео она особенно эффективна. В результате все больше жителей Латвии начинают поддерживать Россию в войне с Украиной или по крайней мере сомневаться в том, что именно Россия является страной-агрессором.
И хоть в инициативе это не упоминается, но аналогия напрашивается сама собой - в Латвии запрещены все российские телеканалы (кроме "Дождя", но и он российский уже, скорее, исторически). Как раз в рамках борьбы с пропагандой. Так почему бы и еще один способ распространения не обрубить?