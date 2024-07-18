Мужчина на Вилянском рынке продавал одежду с символикой СССР: полиция изъяла товар

В воскресенье, 14 июля, полицейские во время выполнения служебных обязанностей в Резекненском крае на территории Вилянского рынка заметили мужчину, который торговал товарами с символикой СССР и нацистской Германии, которые однозначно позволяют идентифицировать упомянутые вооруженные силы или репрессивные учреждения. В связи с произошедшим начат административный процесс.

Согласно предварительной информации, мужчина торговал на Вилянском рынке одеждой и элементами одежды, визуальный дизайн которой однозначно символизирует вооруженные силы СССР и нацистской Германии. Всего полицейские изъяли 14 прославляющих советские вооруженные силы и режим товаров.

С места происшествия были изъяты несколько пряжек для ремней со звездой, металлический флаг и тарелка с портретами бывших руководителей СССР, различные головные уборы с символикой серпа и молота и пятиконечной звезды.

За такое нарушение грозит предупреждение или денежный штраф для физического лица до 350 евро, а для юридического лица - до 2900 евро.

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