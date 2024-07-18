Напарник Трампа и возможный вице-президент США Джей Ди Вэнс обещает бороться за права "забытых" американцев

Он обвинил «карьерных политиков» вроде президента Джо Байдена — который, как отметил Вэнс, занимается политикой дольше, чем он сам живет на свете, — в разрушении таких городков благодаря неудачной торговой политике и участию в войнах за границами страны.

«Видение президента Трампа так просто и в то же время так сильно, — сказал он. — Мы закончили обслуживать Уолл-стрит. Мы будем служить рабочему человеку».

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Вэнс, как и некоторые другие известные фигуры в Республиканской партии, например сенаторы Тед Круз и Марко Рубио, в свое время был непримиримым противником Трампа, назвав его однажды «американским Гитлером», но впоследствии сделался одним из наиболее надежных сторонников бывшего президента.

Вэнс помог сформировать популистские инстинкты Трампа в политическую программу, а будучи весьма молодым человеком, он имеет все шансы продолжить движение Трампа «Сделаем Америку снова великой» и после возможного второго срока своего напарника.

В своей речи он не упомянул войну в Украине и вообще мало говорил о внешней политике, которая была темой третьего дня партийной конференции. Вэнс сказал, что союзники США должны разделить бремя обеспечения мира во всем мире, а Америка будет избегать конфликтов, но «нанесет сильный удар», если ее спровоцируют.