Выбранный Дональдом Трампом на пост вице-президента Джей Ди Вэнс в своей первой речи в этом качестве на национальном съезде Республиканской партии в Милуоки обещал бороться за права американцев из рабочего класса, которые, по его словам, были "отброшены и забыты" демократами.
Напарник Трампа и возможный вице-президент США Джей Ди Вэнс обещает бороться за права "забытых" американцев
Большинство американцев до вечера среды мало что знали о Вэнсе. Согласно опросу CNN в июне, 13% зарегистрированных избирателей высказали благоприятное мнение о Вэнсе, а 20% — неблагоприятное. Почти две трети либо никогда не слышали о нем, либо затруднились сказать о нем хоть что-нибудь.
В среду вечером Вэнс предстал перед нацией как сын забытого промышленного городка в Огайо.
39-летний Вэнс рассказал о своем нелегком пути, от трудного детства до службы в морской пехоте, окончания Йельской школы права, работы в венчурной компании и, наконец, избрания в Сенат США, упирая при этом на то, что понимает, с какими трудностями приходится сталкиваться рядовому американцу.
«Я вырос в Миддлтауне, штат Огайо, маленьком городке, где люди высказывали свое мнение, строили своими руками и всем сердцем любили Бога, свою семью, свою общину и свою страну, — сказал Вэнс, официально принимая номинацию от партии на Республиканском национальном съезде в Милуоки. — Но это было также место, которое правящий класс в Вашингтоне забросил и забыл».
Он обвинил «карьерных политиков» вроде президента Джо Байдена — который, как отметил Вэнс, занимается политикой дольше, чем он сам живет на свете, — в разрушении таких городков благодаря неудачной торговой политике и участию в войнах за границами страны.
«Видение президента Трампа так просто и в то же время так сильно, — сказал он. — Мы закончили обслуживать Уолл-стрит. Мы будем служить рабочему человеку».
Вэнс, как и некоторые другие известные фигуры в Республиканской партии, например сенаторы Тед Круз и Марко Рубио, в свое время был непримиримым противником Трампа, назвав его однажды «американским Гитлером», но впоследствии сделался одним из наиболее надежных сторонников бывшего президента.
Вэнс помог сформировать популистские инстинкты Трампа в политическую программу, а будучи весьма молодым человеком, он имеет все шансы продолжить движение Трампа «Сделаем Америку снова великой» и после возможного второго срока своего напарника.
В своей речи он не упомянул войну в Украине и вообще мало говорил о внешней политике, которая была темой третьего дня партийной конференции. Вэнс сказал, что союзники США должны разделить бремя обеспечения мира во всем мире, а Америка будет избегать конфликтов, но «нанесет сильный удар», если ее спровоцируют.
В его речи прозвучали многие из основных постулатов трампизма: он пообещал отдать предпочтение отечественному производству перед китайским импортом и предупредил союзников, что им больше не удастся задаром пользоваться помощью Вашингтона в деле обеспечения мировой безопасности.
Вэнс поддерживал попытки Трампа поставить под сомнение результаты выборов 2020 года, которые тот проиграл Джо Байдену. Он утверждает, что правительство должно делать больше для помощи рабочему классу, ограничивая импорт, повышая минимальную зарплату и пресекая корпоративную жадность. Эти позиции расходятся с традиционной программой Республиканской партии, выступающей за более свободный рынок и уменьшение государственного регулирования, однако точно соответствуют программе Трампа.
Вэнс выступал против законопроекта о выделении Украине нового пакета помощи в размере 60 млрд долларов. В апреле этого года Вэнс опубликовал колонку в газете New York Times под названием «Цифры по поводу Украины не сходятся», в которой объяснил причины такой позиции.
«Проблема Украины — это не Республиканская партия, это математика, — писал Вэнс. — Украине нужно больше солдат, чем она может найти, даже при условии реализации драконовской мобилизационной политики. И ей нужно больше оборудования, чем США могут предоставить».
Вэнс утверждал, что Украине придется принять «жестокую реальность», утвердить оборонительную стратегию и как можно скорее пойти на переговоры с Россией. «Но для этого как американские, так и украинские лидеры должны принять, что заявленная цель войны [президента Украины Владимира] Зеленского — возвращение к границам 1991 года — это фантастика», — писал Вэнс.
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Обозреватели припомнили Вэнсу и его высказывания в подкасте War Room Стива Бэннона в 2022 году, за несколько дней до начала российского вторжения. «Я думаю, это нелепо, что мы сосредоточили внимание на этой границе в Украине. Я должен быть честен с вами: меня не волнует, что произойдет с Украиной в любом случае», — сказал тогда он.
В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности он выступил с обращением, которое его собственные сотрудники назвали «тревожным звонком» для Европы, в котором заявил, что США не могут производить оружие, необходимое для снабжения Украины для продолжения войны.
Тогда же он заявил, что Европа должна очнуться и осознать тот факт, что приоритеты США теперь лежат в Восточной Азии.
«Американское одеяло безопасности позволило европейской безопасности атрофироваться, — сказал он. — Соединенные Штаты должны уделять больше внимания Восточной Азии. Это будущее американской внешней политики на ближайшие 40 лет, и Европа должна осознать этот факт».