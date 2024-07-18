Окончательное решение: Литва выходит из конвенции о кассетных боеприпасах

Представители правительства также утверждают, что выход из конвенции не отменяет обязательств Литвы в рамках принципов международного гуманитарного права.

Депутат, "аграрий" Валюс Ожуолас, призывавший проголосовать против денонсации, подчеркнул, что во время военных конфликтов от кассетных боеприпасов больше всего страдают гражданские лица.

"Если смотреть по логике, то более ста стран, которые входят в эту конвенцию, глупы, так получается", - сказал парламентарий.

Планы Литвы выйти из конвенции подверглись критике со стороны Коалиции против кассетных боеприпасов, также выразили обеспокоенность международная правозащитная организация Human Rights Watch и неправительственная организация Соединенного Королевства Mines Advisory Group, занимающаяся обезвреживанием мин, кассетных боеприпасов и неразорвавшихся бомб.

Касчюнас также отметил, что кассетные боеприпасы сейчас используются более ответственно.

"Есть более современные технологии. Они более эффективны. Они более безопасны", - отметил министр.

Касчюнас сам будет вести переговоры о закупках

Из стран-членов НАТО, граничащих с Россией, только Литва и Норвегия в настоящее время являются членами конвенции.

США, а также другие союзники Литвы – Эстония, Финляндия, Латвия, Польша, Румыния, Турция – в нем не участвуют.

После выхода из этого соглашения Литва намерена закупить вышеупомянутые боеприпасы вместе со своими союзниками, но не исключает и односторонние закупки.

Касчюнас также сообщил BNS, что уже планирует поехать в страны, где производятся кассетные боеприпасы, и обсудить возможные закупки.

"Их немного, но я уже готовлюсь к визитам", - сказал министр.

По его словам, есть три страны, производящие такие мощности, но министр их не назвал.

Литва присоединилась к конвенции о неприменении кассетных боеприпасов в 2011 году.

Соглашение запрещает использование, производство и приобретение кассетных боеприпасов и устанавливает конкретные обязательства по устранению гуманитарных последствий применения этого оружия.

Кассетный боеприпас представляет собой контейнер воздушного или наземного базирования, содержащий от нескольких десятков до нескольких сотен вторичных снарядов, разлетающихся по площади размером с футбольное поле.

В середине июля прошлого года США передали эти запрещенные во многих странах боеприпасы Украине, защищающейся от российской агрессии.

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