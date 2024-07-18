В Вецаки состоится органный концерт на закате

Этой музыкальной традиции исполняется четыре года. Идея органных концертов на историческом рижском побережье принадлежит председателю Общества Вецаки Илоне Яхимович. Художественным руководителем пляжных концертов является органистка Илона Биргеле.

Импровизированной сценой каждый год становится балкон спасательной станции Вецаки, где специально устанавливается орган.

На этот раз вместе с органом будет музицировать первая скрипка Латвийского симфонического оркестра Раймонд Озолс. В программе прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Клода Дебюсси, Астора Пьяццолы, Рихарда Дубры, Раймонда Паулса, Луции Гаруты и других композиторов. Ведущая концерта музыковед, журналист Латвийского радио 3 "Классика" Инта Зегнере.

Начало концерта в 20:45.

В этом году приглашаем семьи с детьми также и на утреннюю часть проекта, которую мы проводим совместно с муниципальной полицией Риги. В 11 часов утра около спасательной станции Вецаки спасатели продемонстрируют новые дроны, которые имеются в распоряжении полиции, а также, расскажут о правилах безопасности на воде.

Все мероприятия бесплатные!

Для удобства публики советуем захватить с собой на концерт раскладные кресла либо подстилки.

Приглашаем также яхтсменов слушать концерт с воды!

Проект софинансирован в рамках программы общественной интеграции города Риги.

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