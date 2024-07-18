Видео Зритель грубо нарушил правила безопасности на открытии ралли WRC в Лиепае

Организаторы латвийского этапа чемпионата мира по ралли (WRC) повторно призвали зрителей соблюдать правила безопасности, сообщил пресс-секретарь RA Events Янис Унбедахтс.
Первый в истории латвийский этап WRC стартовал в четверг, 18 июля, в Лиепае. В нем видеокамеры нескольких автомобилей зафиксировали мужчину, который вопреки правилам безопасности стоял прямо у дороги.
"Мы осуждаем такое безответственное и самоуверенное поведение. Это может закончиться отменой скоростных этапов, которых не увидит ни этот зритель, ни тысячи тех, кто стоит и смотрит в разрешенных местах.
Примером может служить Польша, где несколько этапов уже было отменено. Мы призываем сообщать о зрителях, которые находятся в несанкционированных местах", - сообщил Унбедахтс.
Nebojāsim rallija svētkus sev un citiem! Šis ir VISSLIKTĀKAIS piemērs, kur un kā skatīties ralliju. LŪDZU ievērot drošības noteikumus un vērot WRC tam paredzētajās vietās.— Roberts Fūrmanis (@dr_furmanis) July 18, 2024
Šis bija viens no bojātājiem. Ja atpazīsti attēlā redzamo personāžu, tad nodod sveicienus.
P.S. Rallija… pic.twitter.com/ZrJuLDFmWO
Первый этап WRC в Латвии охватит территорию от Лиепаи до Риги, скоростные этапы пройдут также в Тукумском крае, Талси и Талсинском крае, Кулдигском и Южно-Курземском краях.
Галерея: Открытие латвийского этапа чемпионата мира по ралли (WRC)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!