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Видео Зритель грубо нарушил правила безопасности на открытии ралли WRC в Лиепае

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Зритель грубо нарушил правила безопасности на открытии ралли WRC в Лиепае
Зритель грубо нарушил правила безопасности на открытии ралли WRC в Лиепае Фото: Ekrānšāviņš

Организаторы латвийского этапа чемпионата мира по ралли (WRC) повторно призвали зрителей соблюдать правила безопасности, сообщил пресс-секретарь RA Events Янис Унбедахтс.

Первый в истории латвийский этап WRC стартовал в четверг, 18 июля, в Лиепае. В нем видеокамеры нескольких автомобилей зафиксировали мужчину, который вопреки правилам безопасности стоял прямо у дороги.

"Мы осуждаем такое безответственное и самоуверенное поведение. Это может закончиться отменой скоростных этапов, которых не увидит ни этот зритель, ни тысячи тех, кто стоит и смотрит в разрешенных местах.

Примером может служить Польша, где несколько этапов уже было отменено. Мы призываем сообщать о зрителях, которые находятся в несанкционированных местах", - сообщил Унбедахтс.

Первый этап WRC в Латвии охватит территорию от Лиепаи до Риги, скоростные этапы пройдут также в Тукумском крае, Талси и Талсинском крае, Кулдигском и Южно-Курземском краях.

Галерея: Открытие латвийского этапа чемпионата мира по ралли (WRC)

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