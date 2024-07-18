Видео Зритель грубо нарушил правила безопасности на открытии ралли WRC в Лиепае

Первый в истории латвийский этап WRC стартовал в четверг, 18 июля, в Лиепае. В нем видеокамеры нескольких автомобилей зафиксировали мужчину, который вопреки правилам безопасности стоял прямо у дороги.

"Мы осуждаем такое безответственное и самоуверенное поведение. Это может закончиться отменой скоростных этапов, которых не увидит ни этот зритель, ни тысячи тех, кто стоит и смотрит в разрешенных местах.

Примером может служить Польша, где несколько этапов уже было отменено. Мы призываем сообщать о зрителях, которые находятся в несанкционированных местах", - сообщил Унбедахтс.

Nebojāsim rallija svētkus sev un citiem! Šis ir VISSLIKTĀKAIS piemērs, kur un kā skatīties ralliju. LŪDZU ievērot drošības noteikumus un vērot WRC tam paredzētajās vietās.



Šis bija viens no bojātājiem. Ja atpazīsti attēlā redzamo personāžu, tad nodod sveicienus.



P.S. Rallija… pic.twitter.com/ZrJuLDFmWO — Roberts Fūrmanis (@dr_furmanis) July 18, 2024

Первый этап WRC в Латвии охватит территорию от Лиепаи до Риги, скоростные этапы пройдут также в Тукумском крае, Талси и Талсинском крае, Кулдигском и Южно-Курземском краях.

Галерея: Открытие латвийского этапа чемпионата мира по ралли (WRC)

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