После пережитого Габия создала специальную группу в соцсетях, где могут собираться люди, подвергшиеся сексуальному насилию во время фотосессий.

"К моему удивлению, отреагировали довольно много моделей, у которых был подобный опыт, когда фотографы делали вещи, похожие на то, что произошло на моей фотосессии. В других случаях дело дошло до более печальных случаев…", - рассказала программе Габия.

Она добавляет, что ее случай еще не "такой безумный", потому что она попыталась постоять за себя и установить границы. У других, к сожалению, был другой опыт.

"В начале фотосессии все очень круто. Потом в один момент вылезают манипуляции и сообщения, которые заставляют модель чувствовать себя в долгу - например, что техника не такая уж дешевая или поездка на поле дорогая..."

Габия говорит, что есть модели, которые действительно соглашаются с фотографом, потому что чувствуют себя обязанными, хотя в начале фотосессии было договорено, что это взаимное сотрудничество - фотограф пополнит свое портфолио, а модель заинтересована поучаствовать в проекте.

Однако истории, присланные Габии в соцсетях, говорят об обратном. Так, взаимовыгодная сделка нередко быстро оборачиваются сексуальной эксплуатацией со стороны фотографа, который требует расплатиться с ним "удовольствием".

Одна из девушек описала свой опыт так: "В один момент он говорит: "Знаешь, что мне пришло в голову? Сделаем кое-то сумасшедшее". И вытаскивает свой член. (...) Я начала протестовать, что ничего такого не хочу, но мы были одни в этом месте, это был лес и он все-таки заставил меня сделать это. После этого он мне заплатил".

Подробнее - в сюжете передачи Bez tabu (на латышском языке)

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