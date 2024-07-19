Шольц отверг просьбу Зеленского сбивать ракеты над Украиной

Кроме того, на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в британском Вудстоке, куда был приглашен и Владимир Зеленский, глава германского правительства Шольц в очередной раз отверг просьбу украинского лидера снять ограничения на использование западного оружия для ударов по территории РФ.

Отвечая на вопрос журналистов о том, разделяют ли и другие страны НАТО этот подход, Олаф Шольц подчеркнул: "Я наблюдаю такой консенсус, что о таких шагах не может идти речь. США в этом вопросе тоже занимают очень четкую позицию".

Призыв Зеленского к западным союзникам сбивать ракеты РФ