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Фото Ринкевич, Вейонис и другие гости фестиваля в Юрмале

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Фото: Pauls Zvirbulis/ коллаж TVNET

С 13 по 20 июля в концертном зале "Дзинтари" проходит Юрмальский фестиваль. Смотрите фото с концерта "Рожденные в Латвии", который прошел в четверг вечером!

18 июля на фестивале прозвучал концерт "Рождённые в Латвии". На одной сцене мероприятия встретились музыканты разных поколений.

Среди артистов были тенор Александр Антоненко, скрипачка Кристине Баланас и музыкант Янис Шипкевич, недавно выпустивший свой альбом Lielās cerības. На сцену вышли также финалистка конкурса оперных певцов имени Ханса Габора Бельведера этого года Этина Эмилия Саулите, перкуссионист Эмилс Лисовс, вокалистка и мультиинструменталистка Уна Даниэла.

Оркестром Юрмальского фестиваля дирижировал Айнарс Рубикис.

Юрмальский фестиваль завершится 20 июля красивейшими оперными ариями. На концерте споют тенор Антоненко, сопрано Инга Кална, меццо-сопрано из Германии Доротея Бинерт, итальянский бас Витторио Де Кампо, а за дирижерским пультом Юрмальского фестиваля будет Андрей Юркевич из Украины. На гала-концерте прозвучит подборка арий, дуэтов из известных и малоизвестных итальянских опер бельканто, романтических и веристических опер, а также фрагменты из оперетт Иоганна Штрауса и Франца Легара.

Галерея: Ринкевич, Вейонис и другие гости фестиваля в Юрмале

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