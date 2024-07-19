В Огрском крае в четверг в результате аварии возле электросетей погиб человек

В четверг, 18 июля, в Лауберской волости Огрского края в результате аварии возле линий электропередачи погиб человек, сообщили представители Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
В VUGD поступил вызов о горящем прицепе грузовика. На месте спасатели обнаружили, что автомобиль задел высоковольтные провода и рядом с ним находился погибший человек.
Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 46 вызовов: 11 - на пожаротушение, 23 - на спасательные работы, 12 вызовов оказались ложными.
За минувшие сутки пожарные выезжали на вызовы, где горели два гаража, автомобиль, обшивка балконных перил, оставленные без присмотра сгоревшие продукты, сухая трава и в пяти случаях - мусор.
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