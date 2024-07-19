PVD прекратила распространение филе соленой сельди в масле

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) прекратила распространение филе соленой атлантической сельди в масле литовского производства, так как в продукте были констатированы бактерии Listeria monocytogenes, сообщает агентство LETA.
В ходе лабораторного контроля PVD обнаружила бактерии в трех из пяти единиц продукта.
Приостановлена продажа филе соленой атлантической сельди в масле в упаковках по 220 граммов с номером партии 181 и рекомендованным сроком годности до 19 августа 2024 года.
PVD разместила об этом информационное сообщение в системе быстрого оповещения Еврокомиссии.
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