Пт, 19.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

PVD прекратила распространение филе соленой сельди в масле

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Сельдь в масле
Сельдь в масле Фото: Shutterstock

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) прекратила распространение филе соленой атлантической сельди в масле литовского производства, так как в продукте были констатированы бактерии Listeria monocytogenes, сообщает агентство LETA.

В ходе лабораторного контроля PVD обнаружила бактерии в трех из пяти единиц продукта.

Приостановлена продажа филе соленой атлантической сельди в масле в упаковках по 220 граммов с номером партии 181 и рекомендованным сроком годности до 19 августа 2024 года.

PVD разместила об этом информационное сообщение в системе быстрого оповещения Еврокомиссии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх