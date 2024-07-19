Во Львове совершено покушение на экс-депутата Рады Ирину Фарион

Как уточнила Равлюк, в Фарион стреляли. «Состояние тяжелое. Врачи борются за ее жизнь», – сказала пресс-секретарь.

Полиция Львовской области сообщила, что во Львове произошло покушение на «общественного деятеля», но без упоминания имени и фамилии. «Пострадавшую госпитализировали с ранением головы», уточнили правоохранители. В настоящее время проводится операция по задержанию стрелка, сообщили полицейские. Его личность и мотивы пока не установлены.

Фарион – с 2005 года член Всеукраинского объединения «Свобода», в 2012-2014 годах заседала в Верховной Раде.

Наиболее узнаваемой Фарион сделали ее острые, часто на грани политкорректности заявления по внедрению украинского языка и выпады в адрес всего, что связано с Россией.

Кто такая Ирина Фарион?

Политик родилась и выросла во Львове, получила филологическое образование и всю жизнь работает в сфере украинской филологии, имеет научное звание доктора филологических наук и почти 30 лет преподавала во «Львовской политехнике».