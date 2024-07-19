Во Львове совершено покушение на экс-депутата Рады Ирину Фарион

Во Львове произошло покушение на бывшего депутата Верховной рады от партии "Свобода" и преподавательницу Ирину Фарион, сообщила Би-би-си пресс-секретарь партии Христина Равлюк.
Как уточнила Равлюк, в Фарион стреляли. «Состояние тяжелое. Врачи борются за ее жизнь», – сказала пресс-секретарь.
Полиция Львовской области сообщила, что во Львове произошло покушение на «общественного деятеля», но без упоминания имени и фамилии. «Пострадавшую госпитализировали с ранением головы», уточнили правоохранители. В настоящее время проводится операция по задержанию стрелка, сообщили полицейские. Его личность и мотивы пока не установлены.
Фарион – с 2005 года член Всеукраинского объединения «Свобода», в 2012-2014 годах заседала в Верховной Раде.
Наиболее узнаваемой Фарион сделали ее острые, часто на грани политкорректности заявления по внедрению украинского языка и выпады в адрес всего, что связано с Россией.
Кто такая Ирина Фарион?
Политик родилась и выросла во Львове, получила филологическое образование и всю жизнь работает в сфере украинской филологии, имеет научное звание доктора филологических наук и почти 30 лет преподавала во «Львовской политехнике».
Осенью прошлого года из-за высказываний Фарион о русскоязычных военнослужащих ВСУ на нее возбудили уголовное дело, а также уволили из университета «Львовская политехника».
Уголовное дело в отношении Фарион было открыто по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: оскорбление чести и достоинства военнослужащего; нарушение тайны переписки; нарушение неприкосновенности частной жизни; нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности.
Очередной скандал с участием Ирины Фарион случился в начале ноября. Тогда она заявила журналистам, что все украинские солдаты должны говорить по-украински, а иначе «это не армия, это сброд».
«Я не могу назвать их украинцами, если не говорят на украинском языке, то пусть назовут себя русскими», — сказала политик.
Чуть позже Фарион опубликовала в соцсетях письмо поддержки, якобы полученное от жителя Симферополя, в котором не было скрыто имя отправителя. После этого он был вызван в ФСБ, где с ним провели «воспитательную беседу».