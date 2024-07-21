Видео ​За занавесом: россияне будут бомбить электроинфраструктуру Украины и не признают Германию

Все пропагандисты хором скандировали, что у Запада нет доказательств того, что русские несут ответственность за разрушение больницы, зато у Москвы есть "явные доказательства" того, что в нападении на больницу виноваты сами украинцы. К сожалению, заявления пропагандистов о том, что "мы так не воюем", достаточно, чтобы российская общественность поверила, что "наши точно не виноваты.

Между тем от российской общественности скрывают приговор суда, согласно которому режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук были приговорены к шести годам лишения свободы за "оправдание терроризма". А именно, речь идет о спектакле Петрийчук "Финист - ясный сокол" в постановке Беркович. Спектакль и постановка рассказывают о незавидной судьбе обманутых и одураченных исламистской пропагандой девушек, отправившихся в Сирию в поисках женихов. Поскольку изложенные в постановке причины обмана русских девушек исламской пропагандой являются прямым обвинением в адрес российского правительства, оно решило в ответ сфабриковать дело об оправдании терроризма. Отметим, что в 2022 году упомянутый спектакль получил главный приз престижного театрального фестиваля "Золотая Маска". Одним из главных обвинителей является лояльный Путину кинорежиссер-империалист Никита Михалков.

Оппозиционное издание "Медуза" рассказывает, почему Кремль счел этот спектакль таким опасным. "Ценности "Финиста" бесконечно далеки от ценностей российской системы. Ее сверхзадача - бесконечно сохранять статус-кво. Для этого ей необходимы враги, настоящие и вымышленные: от террористов до представителей ЛГБТК+, журналистов и художников. Борьба с врагами - лучшее оправдание, чтобы ужесточать контроль над обществом. Система заинтересована в наказании врага - но не в предотвращении конфликтов. Во-первых, конфликты ей на руку: чем больше внешних и внутренних угроз, тем легче объяснить цензуру и репрессии. Во-вторых, чтобы предотвратить конфликт, нужно устранить его причины, среди которых могут оказаться в том числе ваши собственные правила, привычки и убеждения. А это противоречит главному принципу системы - не подвергать сомнению самое себя", - пишет "Медуза".

Последовательная дегуманизация врага - главная скрепа российского режима, его важнейший идеологический аргумент в борьбе за собственную стабильность. Причем эта категоричная установка с каждым годом становится все жестче: в марте власть одобрила пытки обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" - несмотря на протесты правозащитников - и в очередной раз вернулась к обсуждению смертной казни. Произведение с иным подходом будет однозначно распознаваться как опасное и вредное.

SIF MAF 2023 Фото: LETA

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