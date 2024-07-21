Видео ​За занавесом: россияне будут бомбить электроинфраструктуру Украины и не признают Германию

На прошлой неделе в центре внимания российской пропаганды оказался саммит НАТО и вызвавшее российскую истерию решение о том, что США разместят гиперзвуковое оружие и ракеты Tomahawk в Германии в 2026 году. В Москве заявили, что юбилейный саммит НАТО, хотя и был жалким, но все же можно расценивать как открытое объявление войны.
В то же время пропагандисты рассуждали о профнепригодности президента США Джо Байдена, баллотирующегося на следующий срок. В связи с чрезвычайно неуклюжим заявлением Байдена, когда он назвал президента Украины Владимира Зеленского Путиным, они приветствовали тот факт, что Байден "отдает России всю Украину".
Точно так же не обошлось и без традиционного разжигания ненависти к ЛГБТ-сообщества со стороны россиян, позиционирующих себя защитниками "традиционных ценностей" от "развращенного" Запада. Пропагандисты заявили, что Запад обвиняет Россию, что ее анти-ЛГБТ-позиция - это идеологическое оружие, чтобы склонить консервативные третьи страны в свою пользу. Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева иронизировала, что "нас обвиняют в защите семейных ценностей"
Агрессивное нагнетание страха было основным тоном пропагандистских сообщений всю неделю - говорилось, что НАТО готовится к войне с Россией, и поэтому Москва готовит "жесткие ответные меры". По сути, российское общество можно назвать "обществом войны", где доминирующим настроением является страх в сочетании с агрессией.
"У нас будет военный ответ"
Кремль в ярости из-за решения США разместить в Германии оружие дальнего действия с 2026 года. "Военные эксперты" заявили, что это следует рассматривать как открытое объявление войны, и ответ России будет носить военный характер.
Среди оружия, которое США развернут в Германии, будут крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия до 2500 километров, которые могут быть использованы для нанесения ударов вглубь России, а также зенитные ракеты SM-6 и недавно разработанное гиперзвуковое оружие. Российские официальные лица резко раскритиковали соглашение, обвинив Германию и США в усилении напряженности и подталкивании к гонке вооружений. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал это "звеном цепи в курсе [НАТО и США] на эскалацию" против России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и НАТО "находятся на пути к холодной войне". Рябков также сделал строгое предупреждение Берлину, настаивая на том, что Москва отреагирует военным путем на это решение, которое, по его словам, направлено на подрыв безопасности России и не может остаться без ответа.
Как сообщает The Guardian, в ответ на обвинения Кремля советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что "то, что мы развертываем в Германии, является оборонительным потенциалом - как и многие другие оборонительные возможности, которые мы развертывали по всему альянсу на протяжении десятилетий".
Тем временем в программе "60 минут" реакционный "военный эксперт" Игорь Коротченко заявил, что в ответ Россия должна разместить свое ядерное оружие на севере и юге России, а также в Калининграде. Он подчеркнул, что целью возможной российской ядерной атаки должны стать именно США.
Хотя американцы заявили, что оружие, развернутое в Германии, не будет оснащено ядерными боеголовками, кремлевские пропагандисты во главе со скандальным Владимиром Соловьевым поспешили заявить, что это, конечно, будет ядерное оружие. Следовательно, в российском обществе сеется страх, подогревающий ощущение, что война в Украине - это война за право России на существование.
Параллельно Соловьев заявил, что неразмещение такого оружия в Германии когда-то было американским обещанием русским, чтобы они позволили объединить Германию. Поскольку сейчас это обещание нарушено, Россия имеет полное право прекратить признание Федеративной Республики Германия независимой страной. Надо сказать, что подобное заявление из-за своей бессмысленности даже не выглядит угрожающим или серьёзным. Если бы Россия решила не признавать Германию, что является лишь "мечтой идиота" Соловьева, на практике ничего бы не изменилось, и это вызвало бы величайшие практические трудности для самой России.
Коротченко назвал разрушение всей украинской инфраструктуры электроснабжения еще одним важным инструментом реагирования, наряду с размещением ядерного оружия, что, по его словам, станет самой важной задачей на ближайшие три-пять месяцев.
Что касается декларации саммита НАТО о том, что "Украина находится на пути необратимой евроатлантической интеграции", то заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале: "Вывод ясен. Мы должны сделать все, чтобы "необратимый" путь Украины в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо НАТО. Лучше и то, и другое".
Москва победит уже в этом году
Апти Алаудинов, командир любимого пропагандистами чеченского спецподразделения "Ахмет", заявил, что, по его мнению, "специальная военная операция" в Украине завершится в этом году победой России. Но, конечно, настоящий враг, который будет побежден, - это НАТО и США. Алаудинов считает, что окончанию войны будут способствовать уже в этом году выборы в США, на которых к власти придет Дональд Трамп.
Командир "Ахмета" также изложил вымыслы о том, что люди во всей Европе устали от Украины и больше не хотят ее поддерживать. Точно так же ресурсы и Украины, и Запада иссякают. Показательно, что Алаудинов даже не заикнулся о том, что происходит в реальности - финансово очень емкую поддержку Украины со стороны НАТО и Евросоюза - потому что это не является частью сконструированной им псевдореальности.
Алаудинов также говорил о растущем недовольстве украинского народа "правящим режимом" и ложно утверждал, что украинские солдаты больше не хотят воевать и массово сдаются в плен. О том, что потери российских войск на Украине превышают полмиллиона (по данным украинского Генштаба), российской общественности не сообщается. В репортажах "военкоров" освещаются победы российских войск и большие потери украинцев. В результате предпринимаются попытки создать в российском обществе образ того, что на войне гибнут только украинцы, а российские солдаты практически бессмертны.
Медведев также сделал важное заявление о войне на Украине, заявив: "Даже если Украина откажется от территорий, на которые мы претендуем, и откажется от усилий по вступлению в НАТО в обмен на мирный договор, рано или поздно нам все равно придется забить гвоздь в гроб украинской государственности".
Россияне также высмеяли западные "измышления" о том, что спецслужбы США раскрыли планы российского правительства убить генерального директора немецкого производителя оружия Rheinmetall, чья компания поставляет Украине артиллерийские снаряды и военную технику. Скабеева заявила, что все это ложь, над которой россиянам остается только смеяться.
Бомбардировка больницы и колония для режиссера
Весь цивилизованный мир был шокирован ракетным обстрелом Россией 8 июля киевской детской больницы "Охматдет", когда было поражено токсикологическое отделение. Эта атака была частью массированного российского ракетного обстрела Киева, Киевской и Днепропетровской областей, в результате которого погиб по меньшей мере 31 человек и было ранено 126.
В связи с бесчеловечным нападением президент Эдгар Ринкевич написал в социальной сети "Х": "Ужасное и трусливое нападение России на детскую больницу "Охматдет" в Киеве. На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне мы должны оказать большую военную поддержку Украине. Все ограничения, наложенные на Украину на применение оружия против законных военных целей, должны быть сняты".
При этом сами россияне, как водится, кричали, что они не виноваты, потому что они всего лишь бомбят военную инфраструктуру Украины, что является откровенной ложью. Вспомним взрыв Мариупольского драматического театра, на котором была большая надпись "Дети".
По версии Кремля, в больницу попали обломки украинской системы ПВО, тогда как российский удар пришелся по Киевскому военному заводу. Это тоже ложь. Скабеева заявила, что в результате ракетного обстрела больницы дети не погибли.
Все пропагандисты хором скандировали, что у Запада нет доказательств того, что русские несут ответственность за разрушение больницы, зато у Москвы есть "явные доказательства" того, что в нападении на больницу виноваты сами украинцы. К сожалению, заявления пропагандистов о том, что "мы так не воюем", достаточно, чтобы российская общественность поверила, что "наши точно не виноваты.
Между тем от российской общественности скрывают приговор суда, согласно которому режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук были приговорены к шести годам лишения свободы за "оправдание терроризма". А именно, речь идет о спектакле Петрийчук "Финист - ясный сокол" в постановке Беркович. Спектакль и постановка рассказывают о незавидной судьбе обманутых и одураченных исламистской пропагандой девушек, отправившихся в Сирию в поисках женихов. Поскольку изложенные в постановке причины обмана русских девушек исламской пропагандой являются прямым обвинением в адрес российского правительства, оно решило в ответ сфабриковать дело об оправдании терроризма. Отметим, что в 2022 году упомянутый спектакль получил главный приз престижного театрального фестиваля "Золотая Маска". Одним из главных обвинителей является лояльный Путину кинорежиссер-империалист Никита Михалков.
Оппозиционное издание "Медуза" рассказывает, почему Кремль счел этот спектакль таким опасным. "Ценности "Финиста" бесконечно далеки от ценностей российской системы. Ее сверхзадача - бесконечно сохранять статус-кво. Для этого ей необходимы враги, настоящие и вымышленные: от террористов до представителей ЛГБТК+, журналистов и художников. Борьба с врагами - лучшее оправдание, чтобы ужесточать контроль над обществом. Система заинтересована в наказании врага - но не в предотвращении конфликтов. Во-первых, конфликты ей на руку: чем больше внешних и внутренних угроз, тем легче объяснить цензуру и репрессии. Во-вторых, чтобы предотвратить конфликт, нужно устранить его причины, среди которых могут оказаться в том числе ваши собственные правила, привычки и убеждения. А это противоречит главному принципу системы - не подвергать сомнению самое себя", - пишет "Медуза".
Последовательная дегуманизация врага - главная скрепа российского режима, его важнейший идеологический аргумент в борьбе за собственную стабильность. Причем эта категоричная установка с каждым годом становится все жестче: в марте власть одобрила пытки обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" - несмотря на протесты правозащитников - и в очередной раз вернулась к обсуждению смертной казни. Произведение с иным подходом будет однозначно распознаваться как опасное и вредное.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2023
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