В Валмиерском крае угнанный автомобиль был найден в поле - он пострадал в аварии

В период времени с 12 по 13 апреля в Матишах Матишской волости Валмиерского края мужчина украл принадлежащий женщине автомобиль VW Golf.

Как сообщила представитель Государственной полиции Зане Васкане, позднее автомобиль был найден попавшим в аварию. Один человек задержан, указала она.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по факту кражи транспортного средства. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.