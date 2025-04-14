В результате пожара в польском хостеле погибли пять человек

По словам пожарных, из горящего здания в силезском городе Пшув были спасены двенадцать человек.
Пожар в здании хостела был замечен поздним вечером в воскресенье.
"Когда пожарные прибыли на место происшествия, они констатировали, что все двухэтажное здание и его чердак в огне", - рассказал представитель спасателей.
Пожар распространился очень быстро, и, возможно, поэтому пять человек не успели вовремя выбраться, добавил он.
В хостеле жили строители, указывает TVN24.
По словам главы администрации региона, у управляющего хостелом не было лицензии на осуществление предпринимательской деятельности.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!