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В результате пожара в польском хостеле погибли пять человек

На месте происшествия у горящего хостела в Польше
На месте происшествия у горящего хостела в Польше Фото: Reuters/ScanPix

В результате пожара в нелицензированном хостеле на юге Польши погибли пять человек, пишет DPA.

По словам пожарных, из горящего здания в силезском городе Пшув были спасены двенадцать человек.

Пожар в здании хостела был замечен поздним вечером в воскресенье.

"Когда пожарные прибыли на место происшествия, они констатировали, что все двухэтажное здание и его чердак в огне", - рассказал представитель спасателей.

Пожар распространился очень быстро, и, возможно, поэтому пять человек не успели вовремя выбраться, добавил он.

В хостеле жили строители, указывает TVN24.

По словам главы администрации региона, у управляющего хостелом не было лицензии на осуществление предпринимательской деятельности.

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