В результате пожара в польском хостеле погибли пять человек

По словам пожарных, из горящего здания в силезском городе Пшув были спасены двенадцать человек.

Пожар в здании хостела был замечен поздним вечером в воскресенье.

"Когда пожарные прибыли на место происшествия, они констатировали, что все двухэтажное здание и его чердак в огне", - рассказал представитель спасателей.

Пожар распространился очень быстро, и, возможно, поэтому пять человек не успели вовремя выбраться, добавил он.

В хостеле жили строители, указывает TVN24.

По словам главы администрации региона, у управляющего хостелом не было лицензии на осуществление предпринимательской деятельности.