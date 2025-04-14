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Рижане молниеносно разобрали все места в летних детских лагерях

Дети на школьной спортивной площадке
Дети на школьной спортивной площадке Фото: Ieva Lūka/LETA

Рижане молниеносно заполнили заявки на все места в летних детских лагерях, организованных образовательными учреждениями столицы, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

По наблюдениям агентства LETA, возможность подать заявку на место в лагере была всего несколько минут, после чего все места уже были заняты.

Как сообщили в самоуправлении, с 8 апреля родители могли ознакомиться с предложениями летних лагерей, которые организуют муниципальные образовательные учреждения этим летом.

Всего в столице этим летом будет 34 лагеря примерно на 1000 мест.

За это время родители могли заполнить заготовку заявления на место в конкретном лагере, чтобы с началом приема оперативно подать свою заявку. Многие родители воспользовались этой возможностью.

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Этим летом муниципальные образовательные учреждения в целом организуют 170 лагерей, в которых смогут принять участие 6100 детей. 136 из этих лагерей - закрытые.

Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы также рассматривает заявки негосударственных организаций на получение софинансирования для проведения летних лагерей. Подать заявку в лагеря, которые получат софинансирование самоуправления, можно будет в мае.

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