Рижане молниеносно разобрали все места в летних детских лагерях

Рижане молниеносно заполнили заявки на все места в летних детских лагерях, организованных образовательными учреждениями столицы, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
По наблюдениям агентства LETA, возможность подать заявку на место в лагере была всего несколько минут, после чего все места уже были заняты.
Как сообщили в самоуправлении, с 8 апреля родители могли ознакомиться с предложениями летних лагерей, которые организуют муниципальные образовательные учреждения этим летом.
Всего в столице этим летом будет 34 лагеря примерно на 1000 мест.
За это время родители могли заполнить заготовку заявления на место в конкретном лагере, чтобы с началом приема оперативно подать свою заявку. Многие родители воспользовались этой возможностью.
Этим летом муниципальные образовательные учреждения в целом организуют 170 лагерей, в которых смогут принять участие 6100 детей. 136 из этих лагерей - закрытые.
Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы также рассматривает заявки негосударственных организаций на получение софинансирования для проведения летних лагерей. Подать заявку в лагеря, которые получат софинансирование самоуправления, можно будет в мае.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!