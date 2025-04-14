Пуданс: перемирие в Украине Россия представит как победу - это создает опасения в Балтии

По его мнению, если переговоры закончатся соглашением о перемирии, то Россия, безусловно, получит возможность реорганизоваться. С наступлением перемирия большинство военнослужащих, возможно, придется демобилизовать, но часть обязательно будет оставлена на территории Украины. Остальные вернутся в свои подразделения, и их численность у границ Балтии станет больше, чем была до 2022 года, отметил Пуданс.

"Вопрос, что произойдет дальше. Возможно, Россия продолжит считать, что добилась успеха, а Запад слаб, будет и далее демонстрировать свою уверенность в том, что она сильнее и может причинить вред Западу и подорвать единство НАТО. Если смотреть на географический аспект, то направлений всего несколько - на Кавказ и на запад", - подчеркнул Пуданс.

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Молдова также является объектом интересов для России, а посередине по-прежнему остается Украина: ее западная часть все еще не оккупирована, поэтому недоступна для России в наземных операциях, и классическая военная операция в этом направлении невозможна, подчеркнул командующий НВС.