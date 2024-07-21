В начале июля полицейским в Эстонии пришлось отреагировать на тревожный вызов: звонивший по номеру 112 сообщил, что в соседнем доме раздаются выстрелы, сообщает Rus.Postimees.
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Видео с мужчиной в трусах и вооруженными полицейскими вызвало недоумение в соцсетях Эстонии
В соцсетях несколько дней назад стало распространяться видео, на котором мужчина в спущенных брюках стоит за забором жилого дома, а к нему приближаются вооруженные полицейские. Человек, выложивший этот пост, никак не прокомментировал эту ситуацию, он лишь сообщил, что ищет адвоката и "никакой предыстории нет".
Некоторые комментаторы поста стали высмеивать стражей порядка: якобы они переусердствовали и зря идут со щитом и оружием на безоружного человека.