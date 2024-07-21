Нарушено движение поездов на Крустпилсской линии: задержки до часа и больше

Движение поездов на Крустпилсской линии было прервано утром в воскресенье, 21 июля, из-за отключения электроэнергии.

По последним данным, поезд Рига (7:31) - Даугавпилс (11:10) опаздывает примерно на два часа, а Даугавпилс (7:49) - Рига (11:10) - примерно на 50 минут.

Поезд Рига (9:31) - Зилупе (14:19) опаздывает примерно на 35 минут и на участке Огре - Айзкраукле будет следовать со всеми остановками.

Поезд Лиелварде (9:31) - Рига (10:30) опаздывал примерно на 70 минут.

Поезд Лиелварде (10:33) - Рига (11:30) опаздывал примерно на 20 минут.

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