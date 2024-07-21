Нарушено движение поездов на Крустпилсской линии: задержки до часа и больше

Повреждения электроснабжения, повлиявшие на движение поездов на Крустпилсской линии в воскресенье утром, устранены, сообщило VAS Latvijas dzelzceļš (LDz) в Twitter.
Движение поездов на Крустпилсской линии было прервано утром в воскресенье, 21 июля, из-за отключения электроэнергии.
По последним данным, поезд Рига (7:31) - Даугавпилс (11:10) опаздывает примерно на два часа, а Даугавпилс (7:49) - Рига (11:10) - примерно на 50 минут.
Поезд Рига (9:31) - Зилупе (14:19) опаздывает примерно на 35 минут и на участке Огре - Айзкраукле будет следовать со всеми остановками.
Поезд Лиелварде (9:31) - Рига (10:30) опаздывал примерно на 70 минут.
Поезд Лиелварде (10:33) - Рига (11:30) опаздывал примерно на 20 минут.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!