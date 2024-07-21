Во время Positivus начаты уголовные процессы за хранение одурманивающих веществ

В области дорожного движения было выявлено несколько правонарушений, связанных с использованием самокатов, то есть с ездой двух человек на одном скутере, что запрещено.

В полицию были переданы найденные вещи, в том числе телефоны, удостоверения личности и банковские карты.

Информация о найденных предметах будет размещена на сайте полиции в разделе "Найденные предметы" и на странице полиции в Facebook.

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