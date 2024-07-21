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Во время Positivus начаты уголовные процессы за хранение одурманивающих веществ

rus.tvnet.lv/LETA
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Positivus 2024. Второй день.
Positivus 2024. Второй день. Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Во время фестиваля Positivus, который проходил на рижской Луцавсале в пятницу, 19 июля, и субботу, 20 июля, Государственная полиция открыла несколько уголовных дел за хранение одурманивающих веществ и административные дела за их употребление.

В области дорожного движения было выявлено несколько правонарушений, связанных с использованием самокатов, то есть с ездой двух человек на одном скутере, что запрещено.

В полицию были переданы найденные вещи, в том числе телефоны, удостоверения личности и банковские карты.

Информация о найденных предметах будет размещена на сайте полиции в разделе "Найденные предметы" и на странице полиции в Facebook.

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