Во время Positivus начаты уголовные процессы за хранение одурманивающих веществ

Во время фестиваля Positivus, который проходил на рижской Луцавсале в пятницу, 19 июля, и субботу, 20 июля, Государственная полиция открыла несколько уголовных дел за хранение одурманивающих веществ и административные дела за их употребление.
В области дорожного движения было выявлено несколько правонарушений, связанных с использованием самокатов, то есть с ездой двух человек на одном скутере, что запрещено.
В полицию были переданы найденные вещи, в том числе телефоны, удостоверения личности и банковские карты.
Информация о найденных предметах будет размещена на сайте полиции в разделе "Найденные предметы" и на странице полиции в Facebook.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!