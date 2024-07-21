Байден сделал это заявление после недельной кампании давления со стороны лидеров демократов, организаторов и доноров, которые считают, что Байден не может победить Трампа на выборах.

"Для меня было величайшей честью в жизни служить вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, считаю, что в интересах моей партии и страны я должен отказаться от выдвижения и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока", - заявил Байден.

Многие считают, что 81-летний Байден слишком стар, чтобы быть лидером страны еще четыре года.

В ближайшее время Демократическая партия выберет нового кандидата. Сам Байден предложил, чтобы кандидатом в президенты от партии стала вице-президент Камала Харрис.