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Джо Байден вышел из президентской гонки, вместо себя предложив Камалу Харрис (1)

rus.tvnet.lv
Обновлено 21 июля 2024, 21:36
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Джо Байден.
Джо Байден. Фото: Nathan Howard

Действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру на пост президента от Демократической партии. Об этом заявил сам Байден в своем Twitter.

Байден сделал это заявление после недельной кампании давления со стороны лидеров демократов, организаторов и доноров, которые считают, что Байден не может победить Трампа на выборах.

"Для меня было величайшей честью в жизни служить вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, считаю, что в интересах моей партии и страны я должен отказаться от выдвижения и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока", - заявил Байден.

Многие считают, что 81-летний Байден слишком стар, чтобы быть лидером страны еще четыре года.

В ближайшее время Демократическая партия выберет нового кандидата. Сам Байден предложил, чтобы кандидатом в президенты от партии стала вице-президент Камала Харрис.

"Моим первым решением как кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. И это было лучшее решение, которое я принял. Сегодня я хочу полностью поддержать и одобрить кандидатуру Камалы на пост кандидата от нашей партии в этом году", - заявил президент США.

Трамп отреагировал на отказ Байдена от участия в выборах, назвав его "худшим президентом за всю историю страны". Также Трамп уверен, что победить Харрис на выборах ему будет еще проще.

Напомним, что Республиканская партия объявила Дональда Трампа своим кандидатом 15 июля, спустя два дня после покушения на него.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.

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