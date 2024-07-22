Президентство Джо Байдена: что пошло не так?

Избрание Джо Байдена в 2020 году должно было вернуть стабильность в Вашингтон после политического театра Дональда Трампа.
Но за четыре года за стабильностью избиратели стали видеть слабость, от хаотического вывода войск из Афганистана до кризиса на границе с Мексикой. Как только слабость стал проявлять сам президент, его партия обратилась против него.
В результате Байдену пришлось сойти с дистанции, несмотря на неоднократные обещания участвовать в выборах 2024 года.
Самый молодой сенатор, самый старый президент
Американские газеты заговорили о Джо Байдене как будущем президенте еще в 1970-х, когда он потерял жену и дочь в автокатастрофе, оставшись один с двумя сыновьями. Самый молодой член Сената США, он был интригующим персонажем с трагической историей, которая привлекает прессу и избирателей. Учитывая ирландское происхождение и католическую веру, параллели с Джоном Кеннеди были неизбежны. Женские издания называли его «самым завидным холостяком в Вашингтоне».
Тогда, рассуждая о перспективах выдвижения в президенты, 31-летний Байден подчеркивал: исход выборов решает впечатление, которое кандидат производит на избирателей, а не политическая платформа.
Позиция кандидата по разным вопросам — «всего лишь средство продемонстрировать избирателям свои интеллектуальные способности», говорил молодой сенатор в 1974 году в интервью Washingtonian.
Пятьдесят лет спустя провальное выступление Байдена, ставшего самым возрастным президентом США в истории, на теледебатах с Дональдом Трампом поставило под сомнение именно когнитивные способности президента.
Последующие попытки Байдена и его лоялистов убедить избирателей, что дебаты были разовой ошибкой, были омрачены регулярными ляпами: за один день он умудрился перепутать президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, а своего вице-президента Камалу Харрис — с Трампом.
Подозрение в слабости
Проблемы Байдена начались задолго до провального выступления на дебатах. В 2020 году он победил на выборах отчасти благодаря тому, что убедил бывших избирателей Трампа поддержать его, обещая единство, стабильность и возвращение достоинства в политику.
После штурма Капитолия сторонниками экс-президента, удаления его из соцсетей и вороха уголовных дел казалось, что политическая карьера нью-йоркского бизнесмена закончилась. Но четыре года администрации Байдена не только возродили кандидатуру Трампа, но и сделали ее привлекательной для части умеренных избирателей центристских взглядов.
Сразу после победы Байдена на выборах начал расти поток мигрантов из Центральной Америки, пересекающих южную границу без документов. Многие из них были воодушевлены обещаниями более гуманной миграционной политики от Байдена. Все это привело к кризису на границе — число незаконных пересечений границы достигло рекордных показателей и почти вдвое превысило показатели во время правления Трампа.
Одним из эффектов миграционного кризиса стало политическое противостояние между демократическими и республиканскими штатами, инструментом которого стали живые люди. Губернаторы Техаса и Флориды сажали десятки тысяч мигрантов на автобусы и отправляли их в Нью-Йорк и другие либеральные части страны. В конце концов в преддверии новых выборов Байден отказался от своих прежних принципов и начал возвращать жесткие меры эпохи Трампа.
Многие избиратели разочаровались и в способностях Байдена защитить страну от внешних угроз и сохранить ее престиж на международной арене. Хотя вывод американских войск из Афганистана был в планах Трампа, внезапное решение Байдена ускорить этот процесс без консультации с союзниками привело к трагедиям и хаосу.
Когда в 2022-м Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, многие критики справа и слева — от Трампа до Карла Бильдта, экс-премьер министра Швеции — спекулировали о том, что эвакуация из Кабула была воспринята Кремлем как признак слабости и повлияла на решение напасть на Киев.
После полномасштабного вторжения администрация Байдена сумела постепенно нарастить помощь Украине, избежав при этом прямого столкновения с Россией. Деньги выделялись в первую очередь на покупку оружия и техники у американских производителей и оставались в Америке. Но критики слева и справа, такие как кандидат в вице-президенты от республиканцев Дж. Д. Вэнс, называли поддержку Киева очередной обреченной на провал военной авантюрой за счет налогоплательщиков.
И даже если большинство американцев не согласны с этой оценкой, оппоненты подчеркивают, что Байден пришел к власти в момент, когда Америка не участвовала в масштабных войнах за рубежом, а оставил преемнику страну, которая косвенно вовлечена в два сложнейших конфликта.
В отличие от войны в Украине, война Израиля против ХАМАС привела к болезненному противостоянию в американское обществе. И больше всего она расколола именно электорат демократов.
Безоговорочная поддержка Израиля администрацией Байдена в первые месяцы войны в Газе вызвала глубокое разочарование у многих левых и леволиберальных демократов, а также представителей арабских и мусульманских общин по стране. В глазах некоторых демократов в Конгрессе Белый дом «одобряет резню палестинцев».
И хотя в последние месяцы Байден критиковал некоторые действия израильской армии в Газе, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху его критику проигнорировал, подбросив еще один аргумент тем, кто говорит о слабости американского президента.
Факты и ощущения
Байден иначе оценивает итоги своего правления.
«Я человек, который сформулировал мирный план для Ближнего Востока. Я также человек, который расширил НАТО. Я человек, при котором экономика выросла», — говорил он в интервью телеканалу ABC в защиту своего плана переизбираться на второй срок.
В частных разговорах он рисует свои заслуги в еще более радужных тонах.
«Я объединил НАТО. Назовите лидера иностранного государства, который бы считал, что я не самый эффективный лидер в мире в смысле внешней политики...», — сказал Байден на видео-звонке с конгрессменами-демократами, запись которого попала в СМИ. На этот вызов конгрессмен из Колорадо ответил, что у избирателей не создается такого ощущения.
Субъективные ощущения избирателей вообще были слабой стороной администрации Байдена — у нее не получалось доносить информацию о своих успехах.
Например, с точки зрения формальных показателей, Байден прав — американская экономика действительно росла в последние годы; инфляция после постпандемического скачка упала, безработица была рекордно низкой, создавались новые рабочие места. И тем не менее, соцопросы показывают, что в вопросах экономики американцы доверяют Трампу больше, чем Байдену.
То же самое происходит и с восприятием преступности. Американцев все больше беспокоит этот вопрос, и большинству кажется, что преступность растет. При этом статистика показывает, что уровень правонарушений значительно упал — и после резкого скачка в числе убийств и других тяжких преступлений во время пандемии, сейчас снова наблюдается спад по этим показателям.
Наследие без культа
Возможно, главная слабость Байдена — это не его возраст и не провалы его администрации. Его предшественники, Барак Обама и Дональд Трамп, принимали гораздо более радикальные решения, которые вызывали настоящую ненависть у оппонентов.
Байден мало у кого вызывает такую сильную неприязнь. Но, в отличие от обоих, и широкой народной любви он не смог завоевать.
И Трамп, и Обама олицетворяют для миллионов американцев их самые глубинные чаяния, и в них видят своих личных защитников от несправедливого мира и надежду на лучшую жизнь. Оба смогли сохранить армию поклонников после ухода из Белого дома.
Харизмы Байдена хватило на один президентский срок на самом закате его карьеры. Но за полвека на вершине американской политики — в Сенате и Белом доме — он так и не превратился в мессианскую фигуру, какой был для демократов Обама и какую республиканцы обрели в Трампе.
Когда в 1973 году Байден стал сенатором от штата Делавэр, он говорил, что главным в его кампании было убедить избирателей, что он умный и честный человек.
Пятьдесят лет спустя этого оказалось недостаточно.
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