Президентство Джо Байдена: что пошло не так?

Безоговорочная поддержка Израиля администрацией Байдена в первые месяцы войны в Газе вызвала глубокое разочарование у многих левых и леволиберальных демократов, а также представителей арабских и мусульманских общин по стране. В глазах некоторых демократов в Конгрессе Белый дом «одобряет резню палестинцев».

И хотя в последние месяцы Байден критиковал некоторые действия израильской армии в Газе, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху его критику проигнорировал, подбросив еще один аргумент тем, кто говорит о слабости американского президента.

Байден хотел баллотироваться в 2016-м году, но Обама убедил его уступить место Хиллари Клинтон, писала New York Times Фото: Getty Images

Факты и ощущения

Байден иначе оценивает итоги своего правления.

«Я человек, который сформулировал мирный план для Ближнего Востока. Я также человек, который расширил НАТО. Я человек, при котором экономика выросла», — говорил он в интервью телеканалу ABC в защиту своего плана переизбираться на второй срок.

В частных разговорах он рисует свои заслуги в еще более радужных тонах.

«Я объединил НАТО. Назовите лидера иностранного государства, который бы считал, что я не самый эффективный лидер в мире в смысле внешней политики...», — сказал Байден на видео-звонке с конгрессменами-демократами, запись которого попала в СМИ. На этот вызов конгрессмен из Колорадо ответил, что у избирателей не создается такого ощущения.

Субъективные ощущения избирателей вообще были слабой стороной администрации Байдена — у нее не получалось доносить информацию о своих успехах.