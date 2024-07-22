Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля: Меркурий и Венера дают шанс - используйте его по максимуму

Скорпион

Скорпионам сейчас точно не стоит тащить разный хлам в свою душу. Переживания и уныние могут сильно подорвать мотивацию. Многие думают "такого со мной точно не случится", но нет - случится. Важно брать от Венеры с Меркурием максимум, а для этого придется перестать корить себя за ошибки прошлого. Нужно настроиться на победу, на успех и на все самое лучшее. Судьба Скорпионов в их собственных руках.

Стрелец

Стрельцам стоит сменить гнев на милость в отношении как своих врагов, так и близких людей, которые недавно их чем-то обидели. В противном случае обиды пробьют огромную брешь в биополе и станут причиной больших неурядиц в будущем. Очиститься от негатива сейчас куда легче обычного из-за благоприятного расположения Венеры. Нужно идти навстречу людям, а не закрываться от них.

Козерог

Многие Козероги смогут найти применение своим способностям в этот период. Кто-то сможет понять, куда направить свою энергичность, а другим удастся таким образом побороть вредные привычки. Даже эти незначительные на первый взгляд мелочи сформируют лавину изменений в обозримом будущем. Говорят, что от любви до ненависти один шаг, но сейчас один шаг от начала пути до триумфа.

Водолей

Водолеям точно не стоит находиться во враждебной среде. Плохие люди должны жить в своем мире, отдельно от представителей данного знака. Возможно, нужно побыть наедине с собой. Нужно помнить, что это не руководство к действию, а лишь одна из множества опций. Если не хочется общаться с определенными людьми, можно не уходить в затворничество, а просто "отфильтровать" их, минимизировав совместное времяпрепровождение.

Рыбы

Рыбам сейчас нужно идти ва-банк во всем, что им кажется важным и первостепенным. Особенно это касается любовной сферы. Нужно раскрыть карты и рассказать о своих чувствах, если хочется и если общение с человеком немного застопорилось. В работе и делах нужно отдавать себя полностью процессу, а не витать в облаках. Словом, если Рыбы хотят быть лучшими, придется приложить усилия. Они должны будут окупиться.

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