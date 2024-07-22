Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля: Меркурий и Венера дают шанс - используйте его по максимуму

Конец июля - великолепное время, чтобы сделать свою жизнь лучше. Звезды и планеты на вашей стороне, так что нужно продолжать заниматься самыми важными делами и не бояться тратить время на что-то приятное, ведь хорошие времена не могут длиться вечно. Астрологи DailyHoro советуют взять максимум от хорошего положения Меркурия и Венеры.
Овен
Овнам астрологи рекомендуют не спешить с принятием решений. Возможно, в такое благоприятное время этим людям захочется всего и сразу, но не стоит думать, что это возможно. Умеренные покупки, любовные приключения и путешествия точно пойдут на пользу, но не нужно возводить в абсолют что-то одно. Развлекаться стоит по-разному. Еще важно не тратить время и энергию зря.
Телец
В любви и отношениях с людьми Тельцов ожидают крайне позитивные перемены. В период с 22 по 28 июля можно уделять побольше времени романтике, встречам, флирту и поискам второй половинки. В это время будет очень легко произвести положительное впечатление на людей. Неделя благоприятна для любых дел, развлечений и работы, борьбы со стрессом, тревогой и накопившейся усталостью. Можно взять отпуск, если хочется.
Близнецы
Эти семь дней идеально подойдут для романтики, отдыха с семьей и второй половинкой, для поисков любви. Сейчас важно не терять решительность и ответственность. На этой неделе Близнецам понадобится смелость и максимальная активность - как в любви, так и на работе. Это очень хорошее время для путешествий и смены обстановки. Планеты помогут Близнецам вырваться из рутины, преодолеть любые неурядицы с наименьшими затратами энергии.
Рак
Ракам будет значительно легче преуспеть в работе и домашних делах, чем представителям многих других знаков. Можно делать ремонт, совершать переезд, искать новую работу. Сначала новые дела покажутся сложными, но потом все станет куда более приятным. Привлечь удачу можно при помощи общения с позитивными людьми. Представителям данного знака Зодиака стоит держаться подальше от недоброжелателей и тех, кто заряжает их негативом.
Лев
Энергетика небесных покровителей для Львов будет невероятно позитивной. Это время можно тратить на любые дела. Если Львам захочется добиться успеха, то им точно следует избегать таких пороков, как праздность, нерешительность, сонливость, лень, страх, гнев. Это время - период победителей, причем в главной степени это касается правильного настроя. Важно верить в себя, чтобы реализовать любые мечты.
Дева
Если обычно любое неосторожное замечание может вызвать болезненную реакцию со стороны Дев, то на неделе с 22 по 28 июля они смогут правильно воспринимать критику. Это очень важно, так как настало время сделать выводы из прошлых ошибок. Сейчас желательно избегать традиционализма, свойственного самим себе. В противном случае люди могут отвернуться от Дев. Умение приспосабливаться и меняться даст Девам шанс стать успешнее в любви и делах.
Весы
У Весов на этой неделе ожидается повышенная динамика. Есть риск упустить что-то важное, поэтому желательно периодически одергивать себя и смотреть вокруг пристальным взглядом, чтобы не упустить что-то действительно важное. Люди, которых Весы всегда принимали за врагов, могут показать себя с совсем иной стороны. Возможно, настало время примирения и трансформации вражды в дружбу и товарищество.
Скорпион
Скорпионам сейчас точно не стоит тащить разный хлам в свою душу. Переживания и уныние могут сильно подорвать мотивацию. Многие думают "такого со мной точно не случится", но нет - случится. Важно брать от Венеры с Меркурием максимум, а для этого придется перестать корить себя за ошибки прошлого. Нужно настроиться на победу, на успех и на все самое лучшее. Судьба Скорпионов в их собственных руках.
Стрелец
Стрельцам стоит сменить гнев на милость в отношении как своих врагов, так и близких людей, которые недавно их чем-то обидели. В противном случае обиды пробьют огромную брешь в биополе и станут причиной больших неурядиц в будущем. Очиститься от негатива сейчас куда легче обычного из-за благоприятного расположения Венеры. Нужно идти навстречу людям, а не закрываться от них.
Козерог
Многие Козероги смогут найти применение своим способностям в этот период. Кто-то сможет понять, куда направить свою энергичность, а другим удастся таким образом побороть вредные привычки. Даже эти незначительные на первый взгляд мелочи сформируют лавину изменений в обозримом будущем. Говорят, что от любви до ненависти один шаг, но сейчас один шаг от начала пути до триумфа.
Водолей
Водолеям точно не стоит находиться во враждебной среде. Плохие люди должны жить в своем мире, отдельно от представителей данного знака. Возможно, нужно побыть наедине с собой. Нужно помнить, что это не руководство к действию, а лишь одна из множества опций. Если не хочется общаться с определенными людьми, можно не уходить в затворничество, а просто "отфильтровать" их, минимизировав совместное времяпрепровождение.
Рыбы
Рыбам сейчас нужно идти ва-банк во всем, что им кажется важным и первостепенным. Особенно это касается любовной сферы. Нужно раскрыть карты и рассказать о своих чувствах, если хочется и если общение с человеком немного застопорилось. В работе и делах нужно отдавать себя полностью процессу, а не витать в облаках. Словом, если Рыбы хотят быть лучшими, придется приложить усилия. Они должны будут окупиться.
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