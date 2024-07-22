Фото На Майорке тысячи человек протестовали против чрезмерного туризма

Слоганом демонстрации было "Сменим курс и установим ограничения на туризм!".

"Ваша радость, наша разруха", было написано на одном из плакатов, в свою очередь другой напоминал, что на Майорке проживает 1,2 миллиона человек, однако она принимает 18 миллионов туристов в год.

Акцию протеста организовали около 80 организаций и социальных групп, которые хотят, чтобы были введены ограничения на чрезмерный туризм на Балеарских островах, куда входить и Майорка.

Эти организации указывают, что нынешняя туристическая модель перегружает общественный транспорт, вредит природе, а также ведет к росту цен на жилье и арендной платы.

Акции протеста против чрезмерного туризма прошли на Балеарских островах и в мае. Тогда они прошли на Канарских островах, в Малаге и других местах в Испании.

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