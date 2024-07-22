По его словам, последние недели июля проходят по тому же сценарию, когда значительно уменьшилось число нарушителей на польской границе, но выросло на латвийской.

На вопрос, чем это можно объяснить, он ответил, что это реакция на определенные геополитические события. Например, на то, что с 16 июля в Латвию не могут въезжать лица на автомобилях, зарегистрированных в Беларуси.

"Это реакция на определенные политические события, чтобы отомстить Латвии за ее решения", - подчеркнул Пуятс.

Он рассказал, что в последние месяцы в непосредственной близости от латвийской границы были зафиксированы люди, похожие не на мигрантов, а на военных.

Отвечая на вопрос, по каким признакам их можно определить, Пуятс сказал, что это одежда, поведение. Был случай, когда пограничники отреагировали на одного такого человека, но он повернул обратно в Беларусь.

Пуятс приветствовал инвестиции в инфраструктуру, направленные на пресечение нелегальной иммиграции, отметив, что к июлю этого года было выявлено значительно меньше нарушителей - 3300 человек по сравнению с 5000 в прошлом году.