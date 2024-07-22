Происходит преднамеренное продавливание нелегальных мигрантов в Латвию в отместку за принятые ею решения, заявил начальник Государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуятс в программе "900 секунд" на канале TV3.
По его словам, последние недели июля проходят по тому же сценарию, когда значительно уменьшилось число нарушителей на польской границе, но выросло на латвийской.
На вопрос, чем это можно объяснить, он ответил, что это реакция на определенные геополитические события. Например, на то, что с 16 июля в Латвию не могут въезжать лица на автомобилях, зарегистрированных в Беларуси.
"Это реакция на определенные политические события, чтобы отомстить Латвии за ее решения", - подчеркнул Пуятс.
Он рассказал, что в последние месяцы в непосредственной близости от латвийской границы были зафиксированы люди, похожие не на мигрантов, а на военных.
Отвечая на вопрос, по каким признакам их можно определить, Пуятс сказал, что это одежда, поведение. Был случай, когда пограничники отреагировали на одного такого человека, но он повернул обратно в Беларусь.
Пуятс приветствовал инвестиции в инфраструктуру, направленные на пресечение нелегальной иммиграции, отметив, что к июлю этого года было выявлено значительно меньше нарушителей - 3300 человек по сравнению с 5000 в прошлом году.
Он отметил, что в этом году сократилось число лиц, принятых по гуманитарным соображениям. Отчасти это объясняется тем, что изменился профиль правонарушителей - в основном это молодые мужчины в возрасте от 30 до 35 лет. По его словам, часто люди сначала говорят, что хотят получить помощь от Латвии, но не хотят регистрироваться здесь. Они хотят незаметно добраться, например, до Германии, где они могут претендовать на "очень щедрое пособие". Среди них преобладают мигранты из Сирии, Афганистана, Ирана, Индии, Бангладеш.
Они также часто хорошо экипированы, например, имеют инструменты, чтобы ломать заборы. Попытки повредить инфраструктуру многочисленны, признал Пуятс.
С середины прошлого года изменилось и отношение нарушителей. Люди становятся более агрессивными, не подчиняются требованиям пограничников и убегают. Бывали случаи, когда пограничникам приходилось применять физическую силу и специальные средства, чтобы сдержать нарушителей.
В конце недели предотвращено 103 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы
Государственная пограничная охрана за три дня в конце прошлой недели предотвратила 103 попытки нелегального пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили в погранохране.
Всего в этом году была предотвращена 3301 попытка нелегального пересечения государственной границы, а 12 лицам позволено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.
Как сообщалось, осенью прошлого года пограничники в среднем за сутки предотвращали до 100 попыток проникновения в Латвию, но в зимние месяцы их число значительно сократилось, и в течение нескольких недель не фиксировалось ни одной попытки пересечь границу. С наступлением более теплой погоды попытки нелегальных мигрантов проникнуть на территорию Латвии возобновились.
С 13 марта вновь введен усиленный режим охраны восточной границы, который будет действовать до 12 сентября этого года.
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