В Риге состоится конференция для подростков, чьи родственники перенесли онкологическое заболевание

Все выступления будут сопровождаться ответами на вопросы из зала, итогом конференции станет подписанное всеми ее участниками коммюнике, которое будет передано представителям организаций, ответственных за приятие решений в сфере здравоохранения.

По словам организаторов конференции, уровень информированность общества как о возможностях и методах лечения онкозаболеваний, так и о способах психологической поддержки онкобольных, в Латвии является крайне низким.

"Диагноз "рак" часто воспринимается как приговор, хотя многие его формы давно и успешно поддаются лечению. Из-за недостаточной информированности общества об онкозаболеваниях и их стигматизации пациент, столкнувшись с раком, испытывает эмоциональный шок, страх и тревогу, которые мешают успешному лечению. Родные и близкие заболевшего человека, всем сердцем стараясь ему помочь, часто не знают, как именно это сделать, а также параллельно вынуждены бороться с собственным стрессом, вызванным тревогой и страхом за жизнь и здоровье онкопациента", - говорит Оксана Канивец, член правления общества ParDzīvot.

Фото: Пресс-фото

Организация "ParDzīvot/ПроЖить" была создана в 2021 году на базе группы взаимопомощи онкологических пациентов, в которой ее участники, находящиеся на разных стадиях лечения и ремиссии делились на встречах своим опытом и переживаниями, связанными с онкологическим заболеванием. Общество занимается благотворительной и образовательной деятельностью для помощи людям, столкнувшимся с онкологическим заболеванием.

Фото: Пресс-фото

Участники организации оказывают информационную и психологическую поддержку онкобольным и их родственникам: предоставляют практическую помощь в ежедневном режиме, помогают ориентироваться в государственных социальных услугах, видах помощи, пособиях и возможностях реабилитации, проводят лекции-консультации с экспертами (психологами, онкологами, диетологами, реабилитологами), организуют совместные праздники и выезды-интенсивы на природу, проводит сеансы арт-терапии и многое другое. В 2023 году при поддержке программы Erasmus+ было создано молодежное подразделение общества - Jauniem ParDzīvot.

Мероприятие бесплатное, необходима предварительная регистрация по email: pardzivot.onko@gmail.com.

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