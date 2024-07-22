В воскресенье в водоемах найдены трое утонувших. Один из них - в Риге

В воскресенье вскоре после 11 часов утра поступил вызов в Таргальскую волость Вентспилсского края, где в пруду был найден погибший.

Незадолго до 10 утра воскресенья спасатели отправились на улицу Каналу в Риге, где нашли еще одного утонувшего.

Вечером в субботу поступил вызов в Вентспилсский край, где в реке опрокинулась лодка с тремя людьми. Два человека сумели добраться до берега до прибытия VUGD, а один пропал. Тело было найдено в воскресенье.

В ДТП пострадали 14 человек, в том числе 6 велосипедистов

В минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 14 человек, в том числе шесть велосипедистов, два пешехода и один водитель электросамоката, сообщили агентству LETA в отделе общественных связей Государственной полиции.

Ни в одном из дорожных происшествий, зарегистрированных в воскресенье, не было более одного пострадавшего.

В течение дня в Латвии было зарегистрировано 457 административных правонарушений на дорогах, в том числе 221 случай превышения скорости и три случая агрессивного вождения.

Задержаны 14 водителей автомашин и мотоциклов в состоянии алкогольного опьянения, заведено восемь уголовных дел.

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