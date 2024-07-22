Фото "Это мое место...": на автомобиле эстонца оставили неприличное послание

На Reddit опубликовали фотографию автомобиля марки Volkswagen, покрытого розовой краской. Двери, капот, фары и колеса не лишены "тюнинга". Однако автор поста остался немногословен. "Добро пожаловать в Ласнамяэ! (крупнейший по численности населения район Таллинна. - Прим. ред.)" - подписал он фотографию своего авто, ставшего жертвой хулиганства.

Судя по всему, машина была испорчена из-за того, что автор поста, по мнению вандала, припарковался в неположенном месте. "Это мое место, п***р", - написано розовой краской на капоте. Надпись сделана на эстонском языке.

"Вы можете проследить, кто там паркуется, и купить за 300-400 евро едва передвигающийся кусок металлолома. Припаркуйте его туда на целый год, а потом сдадите в пункт приема металлолома", - предлагает пострадавшему вариант изощренной мести один из комментаторов.

"Это очень умно - дать понять, где вы постоянно ставите свою машину, используя при этом акт вандализма по отношению к другому автомобилю", - удивляется другой комментатор.

Limon.ee обратился за комментарием в полицию, но пока не получил ответа.

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