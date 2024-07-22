Пн, 22.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото "Это мое место...": на автомобиле эстонца оставили неприличное послание

Хевели Туйск
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Автомобиль. Иллюстративный кадр.
Автомобиль. Иллюстративный кадр. Фото: Shutterstock

На Reddit появилось сообщение об автомобиле, который был испорчен розовой краской. Причина такого "преображения" вызывает недоумение, пишет Limon.ee

На Reddit опубликовали фотографию автомобиля марки Volkswagen, покрытого розовой краской. Двери, капот, фары и колеса не лишены "тюнинга". Однако автор поста остался немногословен. "Добро пожаловать в Ласнамяэ! (крупнейший по численности населения район Таллинна. - Прим. ред.)" - подписал он фотографию своего авто, ставшего жертвой хулиганства. 

Судя по всему, машина была испорчена из-за того, что автор поста, по мнению вандала, припарковался в неположенном месте. "Это мое место, п***р", - написано розовой краской на капоте. Надпись сделана на эстонском языке.

"Вы можете проследить, кто там паркуется, и купить за 300-400 евро едва передвигающийся кусок металлолома. Припаркуйте его туда на целый год, а потом сдадите в пункт приема металлолома", - предлагает пострадавшему вариант изощренной мести один из комментаторов.

"Это очень умно - дать понять, где вы постоянно ставите свою машину, используя при этом акт вандализма по отношению к другому автомобилю", - удивляется другой комментатор.

Teretulemast lasnamäele
byu/Kasuvend inEesti

Limon.ee обратился за комментарием в полицию, но пока не получил ответа. 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх